İsrail Parlamentosu karıştı! Ben- Gvir'e “utanmalısın!” dedi, kapı dışarı edildi
İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) düzenlenen oturumda Gazze’deki rehineler konusundaki anlaşmalar hararetli tartışmalara yol açtı. İşçi Partisi milletvekili Gilad Kariv’in, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e “Seçim kampanyanı rehineler üzerinden yapıyorsun, utanmalısın!” sözleri sonrası salonda tansiyon yükseldi. Kariv, oturum başkanının kararıyla salondan çıkarıldı.
'UTANÇ VERİCİ SEÇİM KAMPANYASI'
Kariv, Ben-Gvir’e hitaben “Seçim kampanyanı bu konu üzerinden yürütüyorsun. Utanmalısın! Rehineler umurumda değilmiş gibi davranıyorsun. İki rehine anlaşmasına da karşı oy verdin” ifadelerini kullandı.
REHİNE ANLAŞMALARI GÜNDEMDE
Oturumda Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin iki anlaşmanın daha önce yapılan oylamaları yeniden gündeme geldi. Ben-Gvir’in her iki oylamada da ret oyu verdiği hatırlatıldı.
KARİV SALONDAN ÇIKARILDI
Tartışmanın büyümesi üzerine oturum başkanı, Kariv’in salondan çıkarılmasına karar verdi.
