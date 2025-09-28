Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail Parlamentosu karıştı! Ben- Gvir'e "utanmalısın!" dedi, kapı dışarı edildi

Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) düzenlenen oturumda Gazze’deki rehineler konusundaki anlaşmalar hararetli tartışmalara yol açtı. İşçi Partisi milletvekili Gilad Kariv’in, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e “Seçim kampanyanı rehineler üzerinden yapıyorsun, utanmalısın!” sözleri sonrası salonda tansiyon yükseldi. Kariv, oturum başkanının kararıyla salondan çıkarıldı.

İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) düzenlenen oturumda, Gazze’deki rehineler konusundaki anlaşmalar gündeme geldi. İşçi Partisi milletvekili Gilad Kariv ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında yaşanan tartışma sonrası Kariv salondan çıkarıldı.

'UTANÇ VERİCİ SEÇİM KAMPANYASI'

Kariv, Ben-Gvir’e hitaben “Seçim kampanyanı bu konu üzerinden yürütüyorsun. Utanmalısın! Rehineler umurumda değilmiş gibi davranıyorsun. İki rehine anlaşmasına da karşı oy verdin” ifadelerini kullandı.

İsrail Parlamentosu karıştı! Ben- Gvir'e “utanmalısın!” dedi, kapı dışarı edildi - 1. Resim

REHİNE ANLAŞMALARI GÜNDEMDE

Oturumda Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin iki anlaşmanın daha önce yapılan oylamaları yeniden gündeme geldi. Ben-Gvir’in her iki oylamada da ret oyu verdiği hatırlatıldı.

KARİV SALONDAN ÇIKARILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine oturum başkanı, Kariv’in salondan çıkarılmasına karar verdi. 

