İsrail Parlamentosu karıştı! Ben- Gvir'e “utanmalısın!” dedi, kapı dışarı edildi

İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) düzenlenen oturumda, Gazze’deki rehineler konusundaki anlaşmalar gündeme geldi. İşçi Partisi milletvekili Gilad Kariv ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında yaşanan tartışma sonrası Kariv salondan çıkarıldı.

'UTANÇ VERİCİ SEÇİM KAMPANYASI'

Kariv, Ben-Gvir’e hitaben “Seçim kampanyanı bu konu üzerinden yürütüyorsun. Utanmalısın! Rehineler umurumda değilmiş gibi davranıyorsun. İki rehine anlaşmasına da karşı oy verdin” ifadelerini kullandı.

REHİNE ANLAŞMALARI GÜNDEMDE

Oturumda Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin iki anlaşmanın daha önce yapılan oylamaları yeniden gündeme geldi. Ben-Gvir’in her iki oylamada da ret oyu verdiği hatırlatıldı.

KARİV SALONDAN ÇIKARILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine oturum başkanı, Kariv’in salondan çıkarılmasına karar verdi.