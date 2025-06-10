İngiltere'den Siyonist bakanlara yaptırım! Ben-Gvir ve Smotrich için yolun sonu göründü

İngiltere, soykırımcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yönelik yaptırım kararı aldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başladığı ve bir yılı aşkın süredir 53 bine yakın insanı katlettiği soykırım devam ederken, Batı ülkelerinden yeni yeni İsrail'e karşı sesler yükselmeye devam ediyor.

İngiltere, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillileri destekleyen ve aşırılık yanlısı yorumlar yapan Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel 'Smotrich' hakkında yaptırım uygulayacak.

MAL VARLIKLARI DONDURULACAK, SEYAHAT YASAĞI GELİYOR!

10 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer ülkelerin safına katılarak İsrail Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in mal varlıklarını donduracak. Ayrıca, bu iki bakana seyahat yasağı getirilecek.

SİYONİST BAKAN İSYAN ETTİ

Ben-Gvir, The Times gazetesinde hakkında çıkan yaptırım haberine sert tepki gösterdi. Ben-Gvir, "Beyaz Bülten'i yuhalayarak, Firavun'u geçtik, Starmer'ın duvarını da geçeceğiz. İsrail Devleti ve İsrail halkı için korkmadan ve sindirmeden çalışmaya devam edeceğim!" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN KIRILGAN KOALİSYONU TEHDİT ALTINDA MI?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kırılgan koalisyon hükümeti, iktidarda kalmak için Smotrich ve Ben-Gvir'in desteğine güveniyordu.

Yaptırım kararı, koalisyonun geleceği hakkında soruları beraberinde getirecek.

Siyonsit Maliye Bakanı Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesini onaylamış ve Gazze'ye insani yardım girişine karşı kampanya yürütmüştü.

Daha önce, savaş bölgesine "bir buğday tanesinin bile" girmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz ay ise "Gazze'nin tamamen yok edileceğini" ve Filistinlilerin "çok sayıda üçüncü ülkeye gideceğini" ifade etmişti.

BEN-GVİR'İN SİCİLİ KABARIK

2007'de ırkçılığa teşvikten hüküm giyen Ben-Gvir, evinde 1994'te El Halil'deki bir camide ibadet eden iki düzineden fazla Filistinliyi öldüren Baruch Goldstein'ın bir resmini bulunduruyordu.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİ SİLAHLANDIRDI

Itamar Ben-Gvir’in adı son dönemlerde yerleşimcilere silah dağıtmasıyla giderek artan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddetle gündeme geliyor.

Ben-Gvir, Yahudi yerleşim birimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bakan Ben-Gvir, 6 Kasım'daki paylaşımında, "Bugün İsrail polisinin Kiryat Malachi'deki yedek ekibini silahlandırmaya devam ediyorlar. Bir an bile durmayın, yüzlerce yedek sınıf açıldı ve çok daha fazlası da yolda. Hepimizin güvenliği için İsrail'i silahlandırmak!" diye yazmıştı.