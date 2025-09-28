Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mersin'de bardak kolilerinden kilo kilo uyuşturucu çıktı! Çok sayıda tutuklama var

Mersin'de bardak kolilerinden kilo kilo uyuşturucu çıktı! Çok sayıda tutuklama var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin&#039;de bardak kolilerinden kilo kilo uyuşturucu çıktı! Çok sayıda tutuklama var
3. Sayfa Haberleri

Mersin polisinin yaptığı operasyonda otomobilde bardak kolilerinin içerisine zulalanan 31 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 421 bin TL'ye el konuldu.

Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

BARDAK KOLİLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekiplerin çalışmasında artçı ve öncü yöntemiyle birlikte hareket eden 3 farklı araç belirlendi. Belirlenen araçları operasyonla alan polis, yaptığı aramada bardak kolilerine zulalanmış 31 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda 7 şüpheli de yakalanırken, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 421 bin 180 TL'ye de el konuldu. Emniyette ifadesi alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 7 şüphelide çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada gençleri ve toplumu zehir tacirlerinden korumak için mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

