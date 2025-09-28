Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Mersin’in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, bir tıra arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kaza bölgesinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kötü haber gece saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesinden geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs,  Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde B.A. idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Minibüsteki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 16 kişiyi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Gazze'deki soykırımı anlatmıştı: ABD vizesi iptal edilen Petro'dan Doha önerisi
