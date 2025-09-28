Mersin'de tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Mersin’in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, bir tıra arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kaza bölgesinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kötü haber gece saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesinden geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde B.A. idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Minibüsteki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 16 kişiyi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
