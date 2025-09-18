Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Muğla’da zehir tacirlerine darbe! Evden uyuşturucu bahçesi çıktı

Muğla’da zehir tacirlerine darbe! Evden uyuşturucu bahçesi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Ula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri bir evin bahçesinde çok sayıda dişi hint keneviri ile yüklü miktarda esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ula Karabörtlen Mahallesinde uyuşturucu üretimi yapıldığına dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, evin bahçesinde 695 kök dişi hint keneviri tespit edilirken, evin içinde ise 20 kilo 600 gram esrar bulundu.

Muğla’da zehir tacirlerine darbe! Evden uyuşturucu bahçesi çıktı - 1. Resim

HASSAS TERAZİ, AV TÜFEĞİ, FİŞEK...

Operasyon sırasında yapılan detaylı aramada ayrıca 5 gram kenevir tohumu, 2 adet çalışır durumda hassas terazi, ruhsatsız birer adet pompalı tüfek ve av tüfeği, kurusıkı tabanca ile birlikte toplam 52 adet çeşitli fişek ele geçirildi. Ayrıca güvenlik amaçlı kurulu 2 adet IP kameraya ve 4 ayrı güvenlik sensörüne de el konuldu. Bahçede bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılan 10 litre sıvı gübre ve 3 adet kamuflaj örtü de malzemeler arasında yer aldı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapmak” ve “uyuşturucu madde üretimi amacıyla kenevir ekmek” suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

