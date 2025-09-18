Muğla’da yelkenli tekneye operasyon! 56 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık mevkiinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla, yelkenli teknede 56 düzensiz göçmen yakalandı.

ŞÜPHELİLER İHA İLE TESPİT EDİLDİ

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar üzerine harekete geçildi. Yapılan arama sonucunda, teknenin içinde toplam 56 düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından bölgede tespit edilen 4 organizatör şüphelisi de Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin 2'sinin Türk, 2'sinin ise Irak uyruklu olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.