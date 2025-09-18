Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Muğla’da yelkenli tekneye operasyon! 56 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’da yelkenli tekneye operasyon! 56 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Muğla’da yelkenli tekneye operasyon! 56 düzensiz göçmen yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'da bir yelkenli tekneye düzenlenen operasyonda 56 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 2’si Türk 2’si Irak uyruklu olmak üzere toplam 4 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık mevkiinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla, yelkenli teknede 56 düzensiz göçmen yakalandı.

ŞÜPHELİLER İHA İLE TESPİT EDİLDİ

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar üzerine harekete geçildi. Yapılan arama sonucunda, teknenin içinde toplam 56 düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından bölgede tespit edilen 4 organizatör şüphelisi de Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin 2'sinin Türk, 2'sinin ise Irak uyruklu olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bahis şebekesi çökertildi! Günlük 24 milyon lira kazanmışlarRüyasında define görüp tünel kazdı! Anne oğulun yaptıkları 'yok artık' dedirtti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzon'da AVM'de yangın! Alevler kontrol altında - 3. SayfaTrabzon'da AVM'de yangın! Milyonlarca TL zarar...Silah seslerine koştular! Yaşlı çiftin evde cesedi bulundu - 3. SayfaKarı kocanın evde cesetleri bulunduRüyasında define görüp tünel kazdı! Anne oğulun yaptıkları 'yok artık' dedirtti - 3. SayfaAnnenin gördüğü rüya başlarına iş açtı!Bahis şebekesi çökertildi! Günlük 24 milyon lira kazanmışlar - 3. SayfaAkılalmaz plan! Günlük 24 milyon TL kazanmışlar6 yaşındaki çocuğun oyunu ailenin birikimini uçurdu - 3. Sayfa6 yaşındaki çocuğun oyunu ailenin birikimini uçurdu"Huzur İstanbul" uygulaması devrede! Bir gecede 873 kişi gözaltına alındı - 3. Sayfa"Huzur İstanbul" uygulaması devrede! Bir gecede 873 kişi gözaltına alındı
Sonraki Haber Yükleniyor...