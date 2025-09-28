Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Batman'da madde krizine şahıs, cami tuvaletinde olay çıkardı! Kan revan içinde asılı kaldı

Batman'da madde krizine şahıs, cami tuvaletinde olay çıkardı! Kan revan içinde asılı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Batman'da madde kullandığı öne sürülen bir şahıs, cami tuvaletinde krize girdi. Kendinden geçen genç, tuvalet camlarını parçalayarak hem kendine hem çevredekilere zarar verdi. Tuvalet penceresinde kan revan içinde asılı kaldı.

Batman'da madde krizine girdiği iddia edilen kişi cami tuvaletinin camlarını parçaladı. Batman Merkez Çarşı Mahallesi Mehmet Sincar Caddesi üzerinde bulunan Lale Camisi'nde korku dolu anlar yaşandı. Caminin tuvaletine giren bir şahıs, kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçerek hem kendisine hem de çevreye zor anlar yaşattı.

Batman'da madde krizine şahıs, cami tuvaletinde olay çıkardı! Kan revan içinde asılı kaldı - 1. Resim

TUVALET CAMINI YUMRUKLADI

Madde kullandığı ileri sürülen şahıs cami tuvaletine girdi. Tuvalette uzun süre kaldıktan sonra tuvalet kapısının camına yumruk atan şahıs ardından bağırmaya başladı.

Batman'da madde krizine şahıs, cami tuvaletinde olay çıkardı! Kan revan içinde asılı kaldı - 2. Resim

CAMDA ASILI KALDI 

Cami cemaatinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kolu kanlar içerisinde camda asılı kalan şahsı uğraşlar sonucu kurtardı. Kendinde olmadığı iddia edilen şahıs ilk müdahalesinin ardından olay yerinden uzaklaştı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

