Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı, feci kazada 3 kişi canından oldu 16 kişi de yaralandı. Ölenlerin kimlikleri de belli oldu.

Tarım işçilerini taşıyan M.G.'nin kullandığı 07 BCY 359 plakalı minibüs, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde B.A. idaresindeki 42 ASD 781 plakalı tırın 42 ATL 24 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsteki Emine İrem Oktan (18), Maşallah Oktan (22), Halil Boztoğan (51) hayatını kaybettiği belirlendi.

Mersin'deki korkunç kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu! - 1. Resim

Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerine Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazelerin, otopsi sonrası defin işlemleri için Şırnak'a gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

