Kastamonu'da feci kaza: Acı haberi 28 gün sonra geldi

Kastamonu’da feci kaza: Acı haberi 28 gün sonra geldi

Kastamonu'da sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde ağır yaralanan Necmiye Köse, 28 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 1 Eylül’de Kastamonu-Ankara Karayolu Kastamonu Havalimanı kavşağı mevkiinde meydana geldi. 

Kastamonu’da feci kaza: Acı haberi 28 gün sonra geldi - 1. Resim

DEMİR BARİYERLERE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan N.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan S.Z., N.Y., Necmiye Köse ve C.K. yaralandı. 

Kastamonu’da feci kaza: Acı haberi 28 gün sonra geldi - 2. Resim

28 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Necmiye Köse, 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Köse’nin cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Kastamonu’da feci kaza: Acı haberi 28 gün sonra geldi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

