Kastamonu’da feci kaza: Acı haberi 28 gün sonra geldi
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kastamonu'da sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde ağır yaralanan Necmiye Köse, 28 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 1 Eylül’de Kastamonu-Ankara Karayolu Kastamonu Havalimanı kavşağı mevkiinde meydana geldi.
DEMİR BARİYERLERE ÇARPTI
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan N.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan S.Z., N.Y., Necmiye Köse ve C.K. yaralandı.
28 GÜN SONRA VEFAT ETTİ
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Necmiye Köse, 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Köse’nin cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Melin Öztürk