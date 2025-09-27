Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Manavgat-Alanya otoyolunda feci kaza! 2 ölü 2 yaralı

Manavgat-Alanya otoyolunda feci kaza! 2 ölü 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Manavgat-Alanya otoyolunda feci kaza! 2 ölü 2 yaralı
Manavgat, Alanya, Kaza, Ölüm, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu'nda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine giden Ercan Karaca’nın kullandığı 07 BNM 022 plakalı otomobil, Örenşehir Mahallesi kavşağına geldiğinde yaya geçidi bulunmayan yerden yolun karşısına geçmekte olan Okan Çağan’a çarptı.

Manavgat-Alanya otoyolunda feci kaza! 2 ölü 2 yaralı - 1. Resim

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayan ve asfalta düşen Çağan, arkadan gelen bir otomobilin de çarpmasıyla yaklaşık 50 metre ileriye sürüklenip olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer taraftan, aşırı hızlı olduğu gözlenen 07 BNM 022 plakalı otomobil ise çarpmanın ardından karşı şeride geçerek Alanya istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeki Harun B.'nin kullandığı 06 AEN 597 plakalı otomobile çarptı. Araçlar hurdaya dönerken, Ercan Karaca'nın yanı sıra otomobildeki Harun B. ve Mehmet S. de yaralandı.

Manavgat-Alanya otoyolunda feci kaza! 2 ölü 2 yaralı - 2. Resim

GENCECİK YAŞINDA KAZAYA KURBAN GİTTİ

112 sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan yayaya çarpan otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki Ercan Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ve trafik ekiplerinin yolda önlem almasının ardından her iki tarafta da trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Feci kazada otomobilin yayaya hızla çarpıp kontrolden çıkarak karşı şeride geçip diğer araca çarpması ve takla atması, arkadan gelen araç kamerasına ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Manavgat-Alanya otoyolunda feci kaza! 2 ölü 2 yaralı - 3. Resim

Otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Okan Çağan'ın yanında bir kişinin daha bulunduğu, kazayı yaralanmadan atlatan ve yol kenarındaki ağacın altında oturan şahsın olayın şokunu uzun süre atlatamadığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İnci Taneleri bitti mi, neden yok, final mi yaptı? Yeni sezon açıklaması geldi!Zelenskiy, Esad için açtı ağzını yumdu gözünü: Pislik, ülkesini harabeye çevirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kırşehir'de aile faciası! Anne ve babasını bıçakla katletti - 3. SayfaKırşehir'de aile faciası! Anne ve babasını bıçakla katlettiBahçelievler'de şiddetli patlama! Bölgede alevler yükseliyor - 3. SayfaBahçelievler'de şiddetli patlama!10 TL'lik ürünü duyan mağazaya koştu! İndirim izdihamına emniyet müdahale etti - 3. Sayfa10 TL'lik ürünü duyan mağazaya koştuMoldovalı personeli işkenceyle öldürdüler! Şüphelilerin hepsi aynı savunmayı yaptı - 3. SayfaMoldovalı personeli işkenceyle öldürdüler!Sultangazi'de para vermeyen kardeşine kızan adam 3 aracı yaktı! - 3. SayfaPara vermeyen kardeşine kızan adam 3 aracı yaktıKepsut'ta araç yangını ormana sıçradı, ekipler seferber oldu! - 3. SayfaKepsut'ta araç yangını ormana sıçradı, ekipler seferber oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...