Selena Gomez ile Benny Blanco evlendi! Görkemli düğünden ilk kareler

Selena Gomez ile Benny Blanco evlendi! Görkemli düğünden ilk kareler

Selena Gomez ile Benny Blanco evlendi! Görkemli düğünden ilk kareler
Ünlü şarkıcı Selena Gomez ile müzik prodüktörü Benny Blanco, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Barbara'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. 170 davetlinin katıldığı düğünde Gomez, sade gelinliğiyle beğeni toplarken, çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ABD'li ünlü şarkıcı Selena Gomez ile müzik prodüktörü Benny Blanco, Kaliforniya'daki Santa Barbara’da düzenlenen görkemli bir törenle evlendi. 33 yaşındaki Gomez ile 37 yaşındaki Blanco’nun düğününe sanat ve eğlence dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Selena Gomez, düğün gününe ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı, gönderisine sadece düğün tarihini not ederek sade bir paylaşım yaptı. Fotoğraflar kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum alırken, hayranları Gomez’e mutluluk dileklerinde bulundu.

"GERÇEK HAYATTAKİ EŞİM" YORUMU

Damat Benny Blanco ise eşinin paylaşımına “Gerçek hayattaki eşim” sözleriyle cevap verdi. Çiftin birbirlerine duydukları sevgi ve samimiyet, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

MİNİMALİST GELİNLİK TERCİHİ

Törende sade ama şık bir gelinlik giyen Selena Gomez, zarafetiyle davetlilerden tam not aldı. Düğün, 170 seçkin davetlinin katılımıyla gerçekleşirken, oyunculuk da yapan Gomez’in dizisi Only Murders in the Building’deki rol arkadaşları Steve Martin, Martin Short ve Paul Rudd da salonda hazır bulundu.

2024 YILINDA NİŞANLANMIŞLARDI

Selena Gomez ve Benny Blanco çifti, Aralık 2024’te nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Bir yılın ardından gelen bu mutlu birliktelik, hayranları tarafından “peri masalı” olarak yorumlandı.

