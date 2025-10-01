Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkçılar müjdeli haberi verdi! Fiyatlara anında yansıdı, bolluk bekleniyor

Balıkçılar müjdeli haberi verdi! Fiyatlara anında yansıdı, bolluk bekleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de olumsuz hava şartları nedeniyle yükselen balık fiyatları, havanın düzelmesiyle yarı yarıya düştü. Ekim ayıyla birlikte tezgahlarda bolluk yaşanacağını belirten balıkçılar, fiyatların daha da düşmesini beklediklerini ifade etti.

Kocaeli'de fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, havanın düzelmesiyle yeniden ağlarını bırakmaya başladı. Balıkçıların avlanmaya başlaması, son günlerde artan balık fiyatlarına anında etki etti.

Balıkçılar müjdeli haberi verdi! Fiyatlara anında yansıdı, bolluk bekleniyor - 1. Resim

Balıkçı esnafı Kemal Bineklioğlu, kötü hava şartları sebebiyle fiyatların iki gün önce yüksek olduğunu ancak bugün yüzde 50'ye varan bir düşüş yaşandığını belirtti. Ekim ayının balık için 'bolluk ayı' anlamına geldiğini ifade eden Bineklioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hamsi, çinekop, lüfer, tekir ve mezgit; bunların hepsi çıkmaya başlayacak. Tekneler bugüne kadar çalışamadı, yaklaşık 10 günden beri Kefken bölgesinde troller çalışmıyor. Burada çok yüksek fırtınalar vardı, şimdi bu fırtına bitti. Önümüzdeki günlerde balık fiyatları daha da düşecek ve bollaşacak."

Balıkçılar müjdeli haberi verdi! Fiyatlara anında yansıdı, bolluk bekleniyor - 2. Resim

"BALIK, ŞU AN SATILAN MEYVELERİN FİYATLARINDAN UCUZ"

Vatandaşlara balık tüketmeleri tavsiyesinde bulunan Bineklioğlu, "Balık, şu an satılan meyvelerin fiyatlarından ucuzdur. Şu an 200-250 liraya balık alabilirsiniz ama tavuk alamazsınız. İnsanların balık yeme zamanı. Çocuklarınıza bol bol balık yedirin, özellikle sardalya balığı yedirin. Omega-3 ve kalsiyumun en yüksek olduğu balıktır, bunu es geçmeyin" diye konuştu.

Tezgahlardaki güncel fiyatlara da değinen Bineklioğlu, "Hamsi 300-350, uskumru ve istavrit 250, tekir 350, barbunya ise 600-650 lira bandında satılıyor. Bu fiyatlar bugüne mahsus. Hava düzeldiği sürece balıkların bolluğunu yaşayacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
