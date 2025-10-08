Enzo Crivelli'den Amedspor'a tazminat davası: Nedeni belli oldu!

Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden eden Amedspor, tazminat davası haberiyle gündeme geldi. Servette'den yaz transfer döneminde bedelsiz şekilde Sepahan'a giden Enzo Crivelli'nin açtığı davanın nedeni ortaya çıktı.

1,4 MİLYON EUROLUK DAVA

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; Türkiye Süper Lig'de Başakşehir ve Antalyaspor'da top koşturan Enzo Crivelli, Amedspor'a 1,4 milyon euroluk (yaklaşık 68 milyon TL) tazminat davası açtı.

Yaz transfer döneminde Amedspor ile görüşen 30 yaşındaki santrfor, kulübün sağlık testlerini bahane ederek transferi gerçekleştirmediğini iddia etti. Crivelli, temiz sağlık raporunu Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) sundu.

5 MAÇTA BİR GOL

Başakşehir kariyerinde 92 maçta 16 gol kaydeden, Antalyaspor'da 14 karşılaşmada skor katkısı olmayan Enzo Crivelli, bu sezon İran temsilcisi Sepahan'da bu sezon 5 müsabakada forma giydi ve bir gol kaydetti.