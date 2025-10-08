Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Enzo Crivelli'den Amedspor'a tazminat davası: Nedeni belli oldu!

- Güncelleme:
Enzo Crivelli&#039;den Amedspor&#039;a tazminat davası: Nedeni belli oldu!
Futbol, Transfer, Dava, Tazminat, Haber
Süper Lig'de Başakşehir ve Antalyaspor formaları giydikten sonra yaz transfer döneminde İran temsilcisi Sepahan ile sözleşme imzalayan Enzo Crivelli, Amedspor'a tazminat davası açtı. 30 yaşındaki Fransız futbolcunun dava gerekçesi belli oldu.

Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden eden Amedspor, tazminat davası haberiyle gündeme geldi. Servette'den yaz transfer döneminde bedelsiz şekilde Sepahan'a giden Enzo Crivelli'nin açtığı davanın nedeni ortaya çıktı.

Enzo Crivelli'den Amedspor'a tazminat davası: Nedeni belli oldu! - 1. Resim

1,4 MİLYON EUROLUK DAVA

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; Türkiye Süper Lig'de Başakşehir ve Antalyaspor'da top koşturan Enzo Crivelli, Amedspor'a 1,4 milyon euroluk (yaklaşık 68 milyon TL) tazminat davası açtı.

Yaz transfer döneminde Amedspor ile görüşen 30 yaşındaki santrfor, kulübün sağlık testlerini bahane ederek transferi gerçekleştirmediğini iddia etti. Crivelli, temiz sağlık raporunu Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) sundu.

Enzo Crivelli'den Amedspor'a tazminat davası: Nedeni belli oldu! - 2. Resim

5 MAÇTA BİR GOL

Başakşehir kariyerinde 92 maçta 16 gol kaydeden, Antalyaspor'da 14 karşılaşmada skor katkısı olmayan Enzo Crivelli, bu sezon İran temsilcisi Sepahan'da bu sezon 5 müsabakada forma giydi ve bir gol kaydetti.

