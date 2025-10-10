Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş, MR sonucunu açıkladı: El Bilal Toure'nin sağlık durumu

Beşiktaş, MR sonucunu açıkladı: El Bilal Toure'nin sağlık durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, MR sonucunu açıkladı: El Bilal Toure&#039;nin sağlık durumu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı kulüp, sakatlığı sebebiyle Mali Milli Takımı'nın aday kadrosuna dahil edilmeyen genç futbolcusu El Bilal Toure'nin son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Beşiktaş'ın deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Galatasaray derbisinde hafif bir sakatlık yaşayan 24 yaşındaki Malili golcüEl Bilal Toure'nin sağlık durumu belli oldu.

Beşiktaş, MR sonucunu açıkladı: El Bilal Toure'nin sağlık durumu - 1. Resim

Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmenin ardından Mali milli takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir." 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gülşah Alkoçlar kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Koçyiğit'in kızının hayatı gündem oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da 'yeni sözleşme' itirafları: Okan Buruk, Icardi, Barış Alper... - SporBaşkan noktayı koydu: İsim isim kontrat itiraflarıTuncay Şanlı ortaklığı ve dostluğu bitirdi: Haksız kazanç elde etti! - SporYılların ortaklığı ve dostluğu bitti! İşte krizin nedeni...Dursun Özbek duyurdu: TFF, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi için çalışma başlattı! - SporTFF, Kerem'in olay sözleşmesi için harekete geçtiİngilizler duyurdu: Kenan Yıldız'a Türk futbol tarihine geçecek bonservis - Sporİngilizler duyurdu: Türk futbol tarihine geçecek bonservisArda Güler, Bulgaristan'ı tek başına solladı: 20 yaşında olmasına rağmen... - SporArda, Bulgaristan'ı tek başına solladıGalatasaray'dan Icardi'ye yeni sözleşme şartı: Son 1,5 ay kaldı - SporIcardi'ye yeni sözleşme şartı ortaya çıktı: Son 1,5 ay kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...