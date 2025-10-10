Beşiktaş, MR sonucunu açıkladı: El Bilal Toure'nin sağlık durumu

Beşiktaş'ın deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Galatasaray derbisinde hafif bir sakatlık yaşayan 24 yaşındaki Malili golcüEl Bilal Toure'nin sağlık durumu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmenin ardından Mali milli takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir."