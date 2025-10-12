Taşacak Bu Deniz Eleni kim? Ava Yaman kariyeri, yaşı ve oynadığı diziler

Son dönemde Türk televizyonlarında yükselen genç oyuncular arasında yer alan Ava Yaman, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisindeki “Eleni” rolüyle dikkatleri üzerine topladı

İzleyiciler, Taşacak bu Deniz Eleni kim, gerçek adı ne araştırırken Ava Yaman'ın kariyeri ve oynadığı diziler öne çıktı.

TAŞACAK BU DENİZ ELENİ KİM, GERÇEK ADI NE?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde “Eleni” karakterini genç oyuncu Ava Yaman canlandırıyor. Eleni, anne ve babasını aramak üzere Karadeniz'e gelir ve Koçariler ile Furtunalar arasındaki gerilim yeniden ortaya çıkar.

AVA YAMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2006 yılında İstanbul’da doğan Ava Yaman, aslen İstanbullu’dur. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Yaman, eğitimine devam ederken aynı zamanda profesyonel oyunculuk çalışmalarını da sürdürüyor.

Genç oyuncu, henüz lisedeyken oyunculuk alanında kendini geliştirmeye başladı. Kamera önü eğitimleri ve set deneyimleri sayesinde kısa sürede sektörde dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

AVA YAMAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ava Yaman, ilk oyunculuk deneyimini 2023 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Derdim Var dizisinde yaşadı. Dizide canlandırdığı Özge karakteriyle izleyici tarafından tanındı. Bu projedeki performansı, genç yaşına rağmen dikkat çekti.

Son olarak TRT 1 yapımı Taşacak Bu Karadeniz dizisinde rol alıyor.