İş adamını öldürüp intihar etti! Altından 80 milyon liralık hikaye çıktı

İş adamını öldürüp intihar etti! Altından 80 milyon liralık hikaye çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da dükkanında Hakan Selçuk Candar'ı silahla öldüren Erdal Özlek intihar etti. Şahısların peynircilikle uğraştıkları ve aralarında yaklaşık 80 milyon liralık alacak meselesi olduğu öğrenildi.

Erdal Özlek (44), dün aralarındaki alacak meselesini konuşmak üzere Başakşehir'deki İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nda iş yeri bulunan Hakan Selçuk Candar'ın (58) yanına gitti.

İKİ CESET BULDULAR

İçeriden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinde silahla vurulan iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada Candar'ın Özlek'i vurduğu ve aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

İş adamını öldürüp intihar etti! Altından 80 milyon liralık hikaye çıktı

80 MİLYON LİRALIK KAVGA!

Hayatını kaybeden iki kişinin peynircilikle uğraştıkları ve aralarında yaklaşık 80 milyon liralık alacak meselesinin bulunduğu öğrenildi.

Özlek ile Candar'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

