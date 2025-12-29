Suriye yönetiminin terör örgütü YPG/SDG ile ilgili kararını açıklamaya hazırlandığı saatlerde Lazkiye merkez, Ceble, Banyas ve Humus’un bazı bölgelerinde Nusayriler sokağa indi.

YILMAZ BİLGEN - Bölgede hiçbir olumsuz gelişme olmamasına rağmen Nusayri din adamı Gazal Gazal’in çağrısıyla sokağa inen provokatörler güvenlik güçlerine saldırdı. Göstericiler Türk bayrağını yaktı. Mihrac Ural’ın Mukaveme Suriye terör yapılanması üyesi de olan Gazal’ın sokağa çağırdığı provokatörlerin silah taşıdığı görüldü.

Sivillere ait araçları ateşe veren Nusayri çetelere karşı Sünni siviller de sokağa indi. Güvenlik güçleri karşılıklı çatışma olmaması için yoğun çaba sarf ederken Suriyeli makamlar göstericiler arasında ayrılıkçı Saraya el Sahil ve Saraya El Cevad örgütü mensuplarının da olduğunu söyledi.

Lazkiye Valiliği İç Güvenlik Komutanı Abdülaziz el-Ahmed “Gazal Gazal tarafından çağrılan gösteriler sırasında, eski rejimin kalıntılarına bağlı bazı terör üyeleri, Lazkiye ve Ceble şehirlerinde iç güvenlik güçlerine saldırdı” açıklamasını yaptı. Çıkan olaylarda biri güvenlik personeli 3 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Suriye Savunma Bakanlığı, “yasa dışı grupların” artan saldırıları karşısında güvenliği yeniden tesis etmek amacıyla ordu birliklerini Lazkiye ve Tartus kentlerine yolladı. Tartus Valiliği de Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Banyas ilçesi kırsalında kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen el bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası