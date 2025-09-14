Oyun severler uzun süredir aynı sorunun cevabını arıyor, Roblox ne zaman açılacak? 14 Eylül Roblox erişim engelinde son durum ne? Roblox açılıyor mu? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılır mı? Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla çevrimiçi oyun platformu Roblox, kapatılmıştı, işte son durum...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

14 Eylül Roblox erişim engelinde son durum araştırılıyor. Roblox Türkiye'de erişime açıldı mı, ne zaman açılacak? Şu sıralar internette en çok aranan konulardan biri oldu. Peki ne zaman kaldırılır, Türkiye'de Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a uygulanan erişim engelinin kaldırılması için yasal ve teknik süreçlerin tamamlanması şart. Şu an için Roblox'a erişi engeli devam ediyor.

ROBLOX BUGÜN AÇILIR MI? (14 EYLÜL ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM)

Roblox ne zaman açılacak? sorusunun cevabı geniş bir kitle tarafından araştırılıyor. Bu oyunu sevenler erişim engelindeki son durumu soruşturuyor. Yetkililer daha önce, erişimin tekrar sağlanabilmesi için uygunsuz içeriklerin kaldırılması ve ardından yargı kararıyla engelin kaldırılması gerektiğini dile getirmişti. Ancak 14 Eylül 2025 itibarıyla Roblox tarafından herhangi bir içerik düzenlemesi yapılmadı. Bu yüzden de bugün için Roblox'un açılması mümkün değil.

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox çocukları hedef alan zararlı içerikler sebebi ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu sonucunda yargı kararıyla kapatıldı. Alınan kararda amaç, kamu düzeninin sağlanması ve çocukların korunması oldu. Küçücük çocukların maruz kaldığı bazı uygunsuz içerikler, erişim yasağının ana sebebi olarak gösterildi.