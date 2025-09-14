Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Roblox ne zaman açılacak? 14 Eylül Roblox erişim engelinde son durum

Roblox ne zaman açılacak? 14 Eylül Roblox erişim engelinde son durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Roblox ne zaman açılacak? 14 Eylül Roblox erişim engelinde son durum
Erişim Engeli, Türkiye, Adana, Yargı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hâkimliği kararı sonrası 7 Ağustos 2024'te Türkiye'de erişime kapatılmıştı. Roblox oynayanlar ise o günden bugüne neredeyse her gün aynı şeyi merak etti. Roblox ne zaman açılacak? "14 Eylül Roblox bugün açılır mı?" sorusunun cevabını araştırılıyor. Peki Roblox erişim engeli kaldırıldı mı, Roblox ne zaman açılacak, yeni gelişme var mı? işte detaylar...

Oyun severler uzun süredir aynı sorunun cevabını arıyor,  Roblox ne zaman açılacak?  14  Eylül Roblox erişim engelinde son durum ne?  Roblox açılıyor mu? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılır mı? Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla çevrimiçi oyun platformu Roblox, kapatılmıştı, işte son durum... 

Roblox ne zaman açılacak? 14 Eylül Roblox erişim engelinde son durum - 1. Resim

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

14  Eylül Roblox erişim engelinde son durum  araştırılıyor. Roblox Türkiye'de erişime açıldı mı, ne zaman açılacak? Şu sıralar internette en çok aranan konulardan biri oldu.  Peki ne zaman kaldırılır, Türkiye'de Roblox ne zaman açılacak?  Roblox'a uygulanan erişim engelinin kaldırılması için yasal ve teknik süreçlerin tamamlanması şart. Şu an için Roblox'a erişi  engeli devam ediyor.

Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Roblox erişim engelinde son durum - 1. Resim

ROBLOX BUGÜN AÇILIR MI? (14 EYLÜL ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM)

Roblox ne zaman açılacak? sorusunun cevabı geniş bir kitle tarafından araştırılıyor. Bu oyunu sevenler erişim engelindeki son durumu soruşturuyor. Yetkililer daha önce, erişimin tekrar sağlanabilmesi için uygunsuz içeriklerin kaldırılması ve ardından yargı kararıyla engelin kaldırılması gerektiğini dile getirmişti.  Ancak 14 Eylül 2025 itibarıyla Roblox tarafından herhangi bir içerik düzenlemesi yapılmadı. Bu yüzden de bugün için Roblox'un açılması mümkün değil. 

Roblox ne zaman açılacak? 14 Eylül Roblox erişim engelinde son durum - 3. Resim

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox çocukları hedef alan zararlı içerikler sebebi ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu sonucunda yargı kararıyla kapatıldı. Alınan kararda amaç, kamu düzeninin sağlanması ve çocukların korunması oldu. Küçücük çocukların maruz kaldığı bazı uygunsuz içerikler, erişim yasağının ana sebebi olarak gösterildi.

