Roblox’un sohbet özelliği iki ülkede devre dışı!

Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından biri olan Roblox, çocukların ve genç kullanıcıların çevrim içi güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Şirket, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimlerinin talebi üzerine, oyundaki yazılı ve sesli sohbet özelliğini geçici olarak devre dışı bıraktığını duyurdu.

İlgili Haber Roblox, Türkiye'de ofis açma kararı aldı! Türk yasalarına saygılıyız

Arab News’te yer alan habere göre, Suudi Arabistan Görsel-İşitsel Medya Genel Komisyonu, Roblox’taki sohbet alanlarının genç kullanıcılar için risk oluşturabileceği gerekçesiyle özelliğin askıya alınmasını talep etti. Şirketin yaptığı açıklamada bu kararın, çocukların dijital ortamda daha güvenli bir şekilde vakit geçirebilmesi için alındığı belirtildi.

Roblox ayrıca bu süreçte, yapay zeka tabanlı güvenlik sistemleri ve Arapça konuşan moderatörler ile denetim mekanizmalarını güçlendireceğini açıkladı. Sohbet özelliğinin ise yalnızca yeni ve daha etkili güvenlik önlemleri devreye girene kadar kapalı kalacağı ifade edildi.

Benzer bir açıklama BAE Telekomünikasyon ve Dijital Devlet Düzenleme Kurumu tarafından da yapıldı. Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden Roblox ile birlikte yayımlanan duyuruda, sohbet özelliğinin geçici olarak askıya alındığını doğruladı. Ayrıca, halihazırda var olan güvenlik önlemlerinin geliştirildiği ve ebeveyn kontrol sistemlerinin daha da güçlendirildiği vurgulandı.

Roblox’un aldığı bu karar, dünya genelinde milyonlarca oyuncusu bulunan platformun güvenlik politikalarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Uzmanlar, özellikle çocukların dijital ortamlardaki güvenliği açısından bu adımın önemli olduğunu belirtirken, sohbet özelliğinin ne zaman yeniden aktif edileceği ise merak konusu oldu.