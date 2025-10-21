Google'dan gizli test! Henüz çıkmamış telefonu 'hayranlara' emanet edecek

Google, en sadık hayranlarından oluşan özel bir gruba, henüz piyasaya çıkmamış Pixel akıllı telefonlarını gizlilik koşulları altında test etme fırsatı sunuyor.

Bloomberg’in haberine göre, şirket, “Pixel Superfans” adlı topluluğu üzerinden yürüttüğü sınırlı bir programla, Pixel 11 dahil olmak üzere gelecek modelleri test etmek için Google çalışanı olmayan 15 kişiyi seçecek.

Katılımcıların, gizlilik sözleşmesi (NDA) imzalaması ve telefonların tasarımını gizleyecek özel koruma kılıfları kullanması gerekecek.

Teknoloji şirketlerinin ürün testleri yapması yaygın olsa da, Google gibi büyük bir markanın bu süreci halka açması oldukça nadir görülüyor. Şirket, sadece dikkatle seçilmiş bir hayran grubuna bu fırsatı tanıyacak.

PİXEL TELEFONLAR HAYRANLARA EMANET

Programa katılmak isteyen “superfan”ların, Pixel serisine dair derin bilgiye sahip olduklarını kanıtlamaları ve ürün geliştirmesine katkı sağlayacak öneriler sunmaları gerekiyor. Google, bu girişimi “geliştirilmekte olan bir Pixel telefonun şekillenmesine yardımcı olmak” olarak tanımlıyor.

Normalde ücretsiz hediyeler ve özel etkinlik erişimi gibi ayrıcalıklar sunan Superfans programı, ilk kez bu kadar ileri düzeyde bir fırsat sağlayarak tarihinin en önemli avantajını sunmuş oluyor.

2026'DE PİYASAYA SUNULACAK

Şirket, testlerden elde edilen geri bildirimleri kullanarak Ağustos 2026’da piyasaya çıkması beklenen Pixel 11 modelinin özelliklerini son hâline getirmeyi planlıyor. Daha uygun fiyatlı Pixel 10a modelinin ise 2026 baharında tanıtılması öngörülüyor.

Geçmişte yaşanan sızıntılardan ders alan Google, bu kez test cihazlarının internete düşmemesi için ek önlemler alıyor. Test telefonlarında özel donanım kimlikleri kullanılacak ve katılımcılar sıkı yasal yükümlülüklere tabi tutulacak.

Hayranlar, Superfans topluluğuna katılmak için başvuru yapabiliyor, ancak onay sürecinin birkaç hafta sürebileceği belirtiliyor. Google, seçim sürecinin ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama yapmadı.