Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Google'dan gizli test! Henüz çıkmamış telefonu 'hayranlara' emanet edecek

Google'dan gizli test! Henüz çıkmamış telefonu 'hayranlara' emanet edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Google&#039;dan gizli test! Henüz çıkmamış telefonu &#039;hayranlara&#039; emanet edecek
Google, Pixel, Test, Telefon, Hayran, Gizlilik, Haber
Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Google, 'Pixel Superfans' topluluğundan seçeceği 15 hayranına, gizlilik sözleşmesi kapsamında henüz tanıtılmamış Pixel telefonlarını test etme imkanı sunacak. Şirket, bildirimlerle Ağustos 2026'da piyasaya sunulması beklenen telefonun özelliklerini tamamlamayı hedefliyor.

Google, en sadık hayranlarından oluşan özel bir gruba, henüz piyasaya çıkmamış Pixel akıllı telefonlarını gizlilik koşulları altında test etme fırsatı sunuyor.

Bloomberg’in haberine göre, şirket, “Pixel Superfans” adlı topluluğu üzerinden yürüttüğü sınırlı bir programla, Pixel 11 dahil olmak üzere gelecek modelleri test etmek için Google çalışanı olmayan 15 kişiyi seçecek.

Katılımcıların, gizlilik sözleşmesi (NDA) imzalaması ve telefonların tasarımını gizleyecek özel koruma kılıfları kullanması gerekecek.

Teknoloji şirketlerinin ürün testleri yapması yaygın olsa da, Google gibi büyük bir markanın bu süreci halka açması oldukça nadir görülüyor. Şirket, sadece dikkatle seçilmiş bir hayran grubuna bu fırsatı tanıyacak.

Google'dan gizli test! Henüz çıkmamış telefonu 'hayranlara' emanet edecek - 1. Resim

PİXEL TELEFONLAR HAYRANLARA EMANET

Programa katılmak isteyen “superfan”ların, Pixel serisine dair derin bilgiye sahip olduklarını kanıtlamaları ve ürün geliştirmesine katkı sağlayacak öneriler sunmaları gerekiyor. Google, bu girişimi “geliştirilmekte olan bir Pixel telefonun şekillenmesine yardımcı olmak” olarak tanımlıyor.

Normalde ücretsiz hediyeler ve özel etkinlik erişimi gibi ayrıcalıklar sunan Superfans programı, ilk kez bu kadar ileri düzeyde bir fırsat sağlayarak tarihinin en önemli avantajını sunmuş oluyor.

2026'DE PİYASAYA SUNULACAK

Şirket, testlerden elde edilen geri bildirimleri kullanarak Ağustos 2026’da piyasaya çıkması beklenen Pixel 11 modelinin özelliklerini son hâline getirmeyi planlıyor. Daha uygun fiyatlı Pixel 10a modelinin ise 2026 baharında tanıtılması öngörülüyor.

Geçmişte yaşanan sızıntılardan ders alan Google, bu kez test cihazlarının internete düşmemesi için ek önlemler alıyor. Test telefonlarında özel donanım kimlikleri kullanılacak ve katılımcılar sıkı yasal yükümlülüklere tabi tutulacak.

Hayranlar, Superfans topluluğuna katılmak için başvuru yapabiliyor, ancak onay sürecinin birkaç hafta sürebileceği belirtiliyor. Google, seçim sürecinin ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Minguzzi davasında verilen cezalar yeterli mi? Hukukçular mahkemenin kararını değerlendirdiGalatasaray'da yeni görevlendirme duyuruldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elon Musk yine cebini dolduracak! X'te aktif olmayan kullanıcı adları satılacak - TeknolojiBu defa da kasasını böyle dolduracakCanva, Snapchat ve Duolingo'dan Udemy'e kadar birçok uygulama çöktü, Amazon Web Services'tan ilk açıklama geldi - TeknolojiOnlarca popüler uygulama çöktüWhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor! Cevapsız mesajlar artık sınıra takılacak - TeknolojiCevapsız mesajlar artık sınıra takılacakROG Xbox Ally Serisi Türkiye’de satışa çıktı - TeknolojiROG Xbox Ally Serisi Türkiye’de satışa çıktıOppo ve Omix yeni modellerini tanıttı - TeknolojiOppo ve Omix yeni modellerini tanıttıGM’den 5G’ye yerli destek - TeknolojiGM’den 5G’ye yerli destek
Sonraki Haber Yükleniyor...