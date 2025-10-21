Galatasaray'da yeni görevlendirme duyuruldu
Galatasaray Kulübü, futbol akademisi direktörlüğüne son olarak Ümraniyespor’da sportif olarak görev yapan Murat Dizdar'ın getirildiğini açıkladı.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademisi Direktörlüğü’ne Murat Dizdar getirilmiştir." denildi.
Murat Dizdar daha önce Bucaspor, Altınordu, Sivasspor ve Trabzonspor’da altyapı direktörü olarak görev yaptı.
45 yaşındaki futbol adamı, son olarak Ümraniyespor’da sportif olarak çalıştı.
