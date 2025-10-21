Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da yeni görevlendirme duyuruldu

Galatasaray'da yeni görevlendirme duyuruldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da yeni görevlendirme duyuruldu
Galatasaray, Futbol, Futbol Akademisi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü, futbol akademisi direktörlüğüne son olarak Ümraniyespor’da sportif olarak görev yapan Murat Dizdar'ın getirildiğini açıkladı.

Galatasaray, futbol akademisi direktörlüğüne Murat Dizdar'ın getirildiğini açıkladı.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademisi Direktörlüğü’ne Murat Dizdar getirilmiştir." denildi.

Murat Dizdar daha önce Bucaspor, Altınordu, Sivasspor ve Trabzonspor’da altyapı direktörü olarak görev yaptı.

45 yaşındaki futbol adamı, son olarak Ümraniyespor’da sportif olarak çalıştı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Google'dan gizli test! Henüz çıkmamış telefonu 'hayranlara' emanet edecekBursa su kesintisi sorgulama: BUSKİ yeni kesintileri paylaştı, Bursa'da sular ne zaman gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bodo/Glimt'in hocasından Galatasaray açıklaması: Buna hazırlanmak mümkün değil - SporBodo/Glimt'in hocasından G.Saray sözleri: Mümkün değilFenerbahçe - Karagümrük maçının VAR kayıtları açıklandı: Net temas var - SporFenerbahçe - Karagümrük maçının VAR kayıtları açıklandıŞampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın - SporŞampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ınVincent Aboubakar imzayı attı, formayı giydi - SporVincent Aboubakar imzayı attı, formayı giydiBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kaptan değişikliğinin nedenini açıkladı: Galatasaray maçında çok endişelendim - Spor"Galatasaray maçında çok endişelendim"Fenerbahçeli yönetici, TFF ziyaretinde konuşulanları açıkladı - SporFenerbahçeli yönetici, TFF ziyaretinde konuşulanları açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...