Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Roblox erişim engelinde son durum

Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Roblox erişim engelinde son durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Roblox erişim engelinde son durum
Türkiye, Erişim, Adana, Yargı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararı ile 7 Ağustos 2024'te Türkiye'de erişime kapatılmıştı. Oyun severler ise o günden bugüne neredeyse her gün aynı şeyi merak etti. Roblox ne zaman açılacak? "21 Ağustos Roblox bugün açılır mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Oyun meraklıları uzun süredir aynı sorunun cevabını arıyor,  Roblox ne zaman açılacak? Peki belli oldu mu, Roblox erişim engelinde son durum ne?  Roblox açılıyor mu? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılır mı? İşte bu ve merak ettiğiniz diğer tüm soruların cevabı.  Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla platform kapatılmıştı, işte son durum... 

Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Roblox erişim engelinde son durum - 1. Resim

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

21 Ağursto Roblox erişiminde son durum  araştırılıyor. Türkiye'de erişime açıldı mı, Roblox ne zaman açılacak? Şu sıralar internette en çok aranan konulardan biri oldu. Roblox'a uygulanan erişim engelinin kaldırılması için yasal ve teknik süreçlerin tamamlanması şart. 

Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Roblox erişim engelinde son durum - 2. Resim

ROBLOX BUGÜN AÇILIR MI?

Roblox ne zaman açılacak? sorusunun cevabı geniş bir kitle tarafından merak ediliyor. Yetkililer daha önce, erişimin tekrar sağlanabilmesi için uygunsuz içeriklerin kaldırılması ve ardından yargı kararıyla engelin kaldırılması gerektiğini dile getirmişti.  Ancak 21 Ağustos 2025 itibarıyla Roblox tarafından herhangi bir içerik düzenlemesi yapılmadı. Bu yüzden de bugün için Roblox'un açılması mümkün değil. 

Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Roblox erişim engelinde son durum - 3. Resim

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox çocukları hedef alan zararlı içerikler sebebi ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu sonucunda yargı kararıyla kapatıldı. Alınan kararda amaç, kamu düzeninin sağlanması ve çocukların korunması oldu. Küçücük çocukların maruz kaldığı bazı uygunsuz içerikler, erişim yasağının ana sebebi olarak gösterildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

