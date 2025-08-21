Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Roblox erişim engelinde son durum

Oyun meraklıları uzun süredir aynı sorunun cevabını arıyor, Roblox ne zaman açılacak? Peki belli oldu mu, Roblox erişim engelinde son durum ne? Roblox açılıyor mu? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılır mı? İşte bu ve merak ettiğiniz diğer tüm soruların cevabı. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla platform kapatılmıştı, işte son durum...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

21 Ağursto Roblox erişiminde son durum araştırılıyor. Türkiye'de erişime açıldı mı, Roblox ne zaman açılacak? Şu sıralar internette en çok aranan konulardan biri oldu. Roblox'a uygulanan erişim engelinin kaldırılması için yasal ve teknik süreçlerin tamamlanması şart.

ROBLOX BUGÜN AÇILIR MI?

Roblox ne zaman açılacak? sorusunun cevabı geniş bir kitle tarafından merak ediliyor. Yetkililer daha önce, erişimin tekrar sağlanabilmesi için uygunsuz içeriklerin kaldırılması ve ardından yargı kararıyla engelin kaldırılması gerektiğini dile getirmişti. Ancak 21 Ağustos 2025 itibarıyla Roblox tarafından herhangi bir içerik düzenlemesi yapılmadı. Bu yüzden de bugün için Roblox'un açılması mümkün değil.

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox çocukları hedef alan zararlı içerikler sebebi ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu sonucunda yargı kararıyla kapatıldı. Alınan kararda amaç, kamu düzeninin sağlanması ve çocukların korunması oldu. Küçücük çocukların maruz kaldığı bazı uygunsuz içerikler, erişim yasağının ana sebebi olarak gösterildi.