Roblox’ta yeni skandal: Kur’an-ı Kerim görselleri merdiven gibi kullanıldı

İlgili Haber Bakan Uraloğlu'ndan Roblox ve Discord açıklaması

Söz konusu görüntüde, bir oyuncunun kullanıcılar tarafından oluşturulan haritalardan birinde Kur’an-ı Kerim’e ait görsellerin basamak gibi dizildiği bir alanla karşılaştığı görülüyor. Oyundaki karakterlerin bu görsellerin üzerine basarak ilerlediği sahne, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla yayılırken, platformun denetim mekanizmaları yeniden tartışma konusu oldu.

"AŞAĞILAYICI İÇERİKLER ENGELLENMİYOR"

Kullanıcılar, Roblox yönetimini İslam’a yönelik aşağılayıcı içeriklere göz yummakla suçladı.

Daha önce de dini değerlere hakaret içeren benzer içeriklerin rapor edilmesine rağmen uzun süre yayında kaldığını belirten kullanıcılar, denetim eksikliğinin sistematik bir soruna işaret ettiğini savundu.

"KULLANICI İÇERİĞİ OLABİLİR"

Roblox, kullanıcıların kendi oyun haritalarını tasarlamasına ve yayınlamasına imkan tanıyor. Bahsi geçen Kur’an-ı Kerim görselinin yer aldığı sahnenin de Roblox'un resmi içeriklerinden değil, bir kullanıcı tarafından oluşturulan bağımsız bir "oyun haritası" ya da "mod" olduğu ileri sürüldü.

ROBLOX DAHA ÖNCE DE ERİŞİM ENGELİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye’de Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde çocuklara yönelik istismar içerikleri barındırdığı gerekçesiyle Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, platformla ilgili "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir" açıklamasında bulunmuştu.