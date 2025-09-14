Deyrizor kaynıyor: Arap aşiretleri ile YPG çatıştı, çok sayıda ölü var!

DIŞ HABERLER—Suriye’nin doğusundaki Deyrizor kırsalında, Arap aşiretlerine bağlı birlikler ile Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü YPG arasında artan gerginlik yeniden silahlı çatışmaya dönüştü

Sahadaki son gelişmelere ilişkin detaylı bilgileri, olay yerinden aktaran gazeteci Hemmam İsa el-Şeyh, Turkiyegazetesi.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Hemmam İsa el-Şeyh’in aktardığına göre, Deyrizor'un doğu kırsalındaki birkaç köyde Arap aşiret savaşçıları ile YPG militanları arasında yoğun çatışmalar yaşandı.

Yerel kaynaklara göre de çok sayıda ölü ve yaralı var ancak bölgedeki gerginlik nedeniyle şu ana kadar net bir bilanço çıkarılamadığını aktarıldı.

YENİ BİR ÇATIŞMA AŞAMASI MI?

Hemmam İsa el-Şeyh, mevcut gerilimin, özerk yönetim bölgelerinin geleceğine dair belirsizliklerin sürdüğü ve yerel ile uluslararası aktörlerin çıkarlarının çatıştığı bir ortamda, Suriye’nin doğusundaki krizin yeni bir aşamaya işaret edebileceğini söyledi:

“Deyrizor'daki Arap aşiretleri ile YPG arasındaki ilişkiler uzun süredir gergin. Aşiretler, YPG’yi marjinalleştirme politikaları yürütmek, petrol kaynaklarını tek taraflı kontrol etmek ve gelirleri adaletsiz bir şekilde dağıtmakla suçluyor. Daha önce bölgede YPG’nin Arap bölgelerinden çekilmesi için protestolar düzenlenmişti. Bu protestoların bazıları silahlı çatışmalara dönüşmüştü. Bugün yaşanan gerginlik, özerk yönetim bölgelerinin geleceğine dair belirsizliklerin sürdüğü ve yerel ile uluslararası aktörler arasındaki çıkar çatışmalarının devam ettiği bir dönemde, Suriye’nin doğusundaki çatışmada yeni bir aşamaya işaret ediyor olabilir.”

GİZLİ ANLAŞMANIN İHLALİ

Güvenlik kaynaklarına göre de YPG’nin bu askeri hareketliliği, örgüt ile Suriye hükümeti arasında daha önce yapılan ve “askeri tırmanıştan kaçınma” ile “sınır bölgelerinde ortak koordinasyon” maddelerini içeren gizli anlaşmanın ihlali anlamına geliyor.

PETROL GELİRLERİ NE DURUMDA?

Deyrizor'daki Arap aşiretleri, uzun süredir YPG’yi dışlayıcı politikalar izlemek, bölgede petrol kaynaklarını tek taraflı kontrol etmek ve gelirleri adaletsiz şekilde dağıtmakla suçluyor.

Bölgede daha önce YPG’nin Arap bölgelerinden çekilmesini talep eden geniş protestolar düzenlenmiş, bu gösterilerin bazıları silahlı çatışmalara dönüşmüştü.

YPG GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Gazeteci el-Şeyh, YPG’nin son günlerde Suriye’nin kuzeydoğusunda, özellikle Haseke ve Rakka illerinde askeri gövde gösterileri düzenlediğini aktardı. Tatbikatlarda ağır zırhlı araçlar ve orta menzilli silahlar kullanıldı.

Söz konusu faaliyetlerin “rutin eğitim” adı altında gösterilmesine rağmen, yerel kaynaklar bunların doğrudan Deyrizor'daki gerginlikle bağlantılı olduğunu ve örgütün muhtemel bir savaşa hazırlandığını söyledi.