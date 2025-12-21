Yargıtay, eşin hastalık sürecinde ilgisiz kalmasının tek başına mirastan çıkarma sebebi sayılamayacağını karara bağladı. Hukukçular, mirastan çıkarma için ağır, sürekli ve somut delillerin aranacağını, sadece ilgisizlik veya kınanabilir davranışların yeterli olmayacağını belirtiyor.

GAMZE ERDOĞAN- Yargıtay’dan miras hukukuna dair dikkat çeken bir karar geldi. Mersin’de akciğer kanseri olan bir erkeğin, hastalığı sırasında kendisiyle ilgilenmediği gerekçesiyle eşini el yazılı vasiyetnameyle mirastan çıkarması üzerine açılan dava Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, eşin hastalık sürecinde ilgisiz kaldığı iddiasının tek başına mirastan çıkarma sebebi sayılamayacağını, bunun ancak ağır, sürekli ve somut delillerle ispatlanmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Kararda, hasta eşe bakmamanın boşanmada tam kusur olarak sayılabileceğine hükmedildi.

Konuyu gazetemize değerlendiren hukukçu Zeynep Ünal Murat, Türk Medeni Kanunu’nun 510. maddesine dikkat çekerek “Mirasçılıktan çıkarma kanunda sınırlı sayıda belirtilen hâllerde mümkündür. Sırf ilgisizlik veya ahlaki açıdan kınanabilir davranışlar tek başına yeterli değil” dedi.

Murat, mirastan çıkarma için ağır ihlal ölçütünün aranacağını, manevi ve maddi desteğin sürdürülüp sürdürülmediğinin esas alındığını vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası