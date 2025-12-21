Hükûmetin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu yıl içinde başlattığı ve her ilde, 4 öncelikli yatırım konusuna önemli teşvikler öngören ‘Yerel Kalkınma Hamlesi Programına’ yatırımcılardan talep yağdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevaplarken “Programla, şehirlerimizin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesine, atıl kaynakların harekete geçirilmesine, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyinin geliştirilmesine, ithal girdilerin yerleştirilerek tedarik zincirinin güçlendirilmesine ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla her şehrimizde dört yatırım konusu olmak üzere, toplam 324 yatırım konusu belirledik.

Bu yatırım konularına yönelik başlattığımız Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nda ilk çağrımız da 418 milyar liralık yatırım ve 47 bin 700’den fazla istihdam hedefi olan 696 proje başvurusu aldık. Bu programa yapılan yüksek sayıdaki başvuru, bölgelerin potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve katma değerli üretime yönelik yatırım iştahının güçlü şekilde devam ettiğini ispatlamaktadır. Bu yatırımlarda 240 milyon liraya kadar finansman desteği, yatırımların yüzde 50’si kadar vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi, 6’ncı bölge şehirlerimizde on dört yıl sürelere erişen sigorta primi destekleri sunuyoruz” dedi.

HER İLE ÖZEL DESTEKLER

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı, yerel bazda yapılacak yatırımlara verilecek destekleri belirliyor. Program, Türkiye’de her ilin veya bölgenin kendi alanında markalaşması ve yerel dinamiklerin harekete geçirilmesini hedefliyor. İstihdam potansiyeli ve kümelenme etkisi gibi kriterler çerçevesinde her il özelindeki yatırımlar destekleniyor. Yatırım projelerinin kabul görmesi durumunda, yatırımcılara yatırım yeri tahsisi; vergi ve SGK prim desteği, kredi faizi desteği, makine ve teçhizat desteği gibi birçok başlıkta devlet tarafından destek veriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası