TOKİ’nin 50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında Hatay İskenderun Düğünyurdu Mahallesi 2. Etap 486 konut projesinin kura çekimi bugün yapılacak. Hak sahipleri canlı gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. Peki, TOKİ Hatay İskenderun konut kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

TOKİ tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşa edilecek sosyal konutlar için gerçekleştirilecek kura çekiminin ayrıntıları belli oldu. Hak sahiplerinin belirlendiği TOKİ İskenderun sonuçlarıyla birlikte asil ve yedek isim listeleri erişime açılacak. Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.

TOKİ Hatay İskenderun konut kura sonuçları açıklanıyor! İsim listelerinin açıklanacağı saat belli oldu

TOKİ SAAT VERDİ

TOKİ sürece ilişkin yaptığı açıklamada; "50 Bin Sosyal Konut Kampanyası ile satışa sunulan Hatay İli İskenderun İlçesi Düğünyurdu Mahallesi 2. Etap 486 Konut Projesi hak sahipleri için ‘’ Konut Belirleme Kurası ‘’ 11 Şubat 2026, Saat 14:00’de gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verdi.

KURA SONUCU SORGULAMA

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından:

Hak sahipleri sonuçlara TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek

İsim listeleri ve konut numaraları aynı gün içinde yayımlanacak

Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapabilecek.

