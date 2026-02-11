Almanya’nın Schrozberg kasabasında 38 yaşındaki Türk kadın Renur Ö., eşi tarafından döner dükkanının arka sokağında silahla öldürüldü. Kadının kurşun yağmuruna tutulduğu öğrenilirken, polis şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde korkunç bir cinayet meydana geldi.

DÖNER DÜKKANININ ARKA SOKAĞINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Alman medyasında yer alan haberlere göre; 38 yaşındaki Türk kadın Renur Ö., eşi Erhan Ö. tarafından Schrozberg kasabasındaki Bahnhof caddesi üzerinde birlikte işlettikleri döner dükkanının arka sokağında silahlı vurularak öldürüldü. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, 37 yaşındaki Erhan Ö., eşini kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Renur Ö.'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Polis şüpheli Erhan Ö.'yü olay yerinde gözaltına aldı.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİYMİŞ

Polisin ifadesine başvurduğu komşuları şüpheli Erhan Ö.'nün yaklaşık on yıldır döner büfesi işlettiğini, ev hanımı olan üç çocuk annesi Renur Ö.'nün de eşine yardım ettiğini bildirdi.

"ŞAŞKINLIK VE ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Altı bin nüfuslu kasabanın Belediye Başkanı Jacqueline Förderer, ailenin yıllardır kasabada yaşadıklarını belirterek, "Elbette şaşkınlık ve üzüntü içindeyiz. Küçük ve sakin kasabamız Schrozberg'de böyle bir olayın yaşanmasını beklemiyorduk" açıklamasında bulundu.

Cinayetin neden gerçekleştiğine ilişkin henüz bir sonuca ulaşılamazken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

