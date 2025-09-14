Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda final heyecanı!

Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda final heyecanı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Dünya Boks Şampiyonası&#039;nda final heyecanı!
Buse Naz Çakıroğlu, TRT Spor, Boks, Spor, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya için ringe çıkmaya hazırlanıyor. 14 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesi yaklaştıkça yayın kanalı ve saat araştırılıyor.

Kadınlar 51 kg kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Buse Naz Çakıroğlu, yarı finaldeki galibiyeti sonrası finale yükseldi. Rakibiyle 14 Eylül Pazar günü ringe çıkacak olan milli sporcunun final mücadelesi hangi kanalda belli oldu.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Buse Naz Çakıroğlu’nun final maçı 14 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmanın TRT Spor’dan canlı yayınlanması bekleniyor. 

Final maçıyla birlikte hem altın madalya fırsatı hem de spor tarihinde yeni bir kilometre taşı yakalamak isteyen Buse Naz Çakıroğlu'nun maçı yakından takip edilecek. 

Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda final heyecanı! - 1. Resim

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU’NUN RAKİBİ KİM?

Buse Naz Çakıroğlu’nun finaldeki rakibi, Kazakistanlı Alua Balkibekova oldu. Balkibekova, dünya ve Asya şampiyonluklarına sahip bir sporcu olarak tanınıyor. Çakıroğlu, yarı finalde Özbekistan’dan Feruza Kazakova’yı 4-1 skorla mağlup ederek finale yükseldi. Çakıroğlu, daha önce dünya şampiyonalarında 1 altın, 2 gümüş madalya kazanmıştı.

Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda final heyecanı! - 2. Resim

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Final maçını izlemek isteyenler, TRT Spor kanalını tercih edebilir. Kanal, Türkiye Boks Federasyonu'nun ve çeşitli büyük spor organizasyonlarının yayıncısı olarak biliniyor. Buse Naz’ın maçı da buradan canlı yayınlanacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bulunduğunda çöplüktü! Asırlarca akıl hastanesi olarak kullanılan tarihi manastır turizme kazandırılacakKediyi kurtarmak isterken ölümden döndü! Avcılar'da film gibi anlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara, İzmir ve Bursa dev ekranlar nerede? Türkiye-Almanya basketbol maçı izleme yerleri! - HaberlerAnkara, İzmir ve Bursa dev ekranlar nerede? Türkiye-Almanya basketbol maçı izleme yerleri!Roblox ne zaman açılacak? 14 Eylül Roblox erişim engelinde son durum - HaberlerRoblox ne zaman açılacak? 14 Eylül Roblox erişim engelinde son durumİstanbul'da Türkiye-Almanya maçı nerede izlenir? Dev ekranların kurulacağı ilçeler belli oldu - Haberlerİstanbul'da Türkiye-Almanya maçı nerede izlenir? Dev ekranların kurulacağı ilçeler belli olduÇaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenir? - HaberlerÇaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenir?Kod Adı Kırlangıç ne zaman başlıyor? 3. sezon tarihi merak ediliyor - HaberlerKod Adı Kırlangıç ne zaman başlıyor? 3. sezon tarihi merak ediliyorFenerbahçe - Trabzon maçı saati değişti mi? Fener - Trabzon maçı saat kaçta! - HaberlerFenerbahçe - Trabzon maçı saati değişti mi? Fener - Trabzon maçı saat kaçta!
Sonraki Haber Yükleniyor...