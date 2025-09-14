Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda final heyecanı!

Kadınlar 51 kg kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Buse Naz Çakıroğlu, yarı finaldeki galibiyeti sonrası finale yükseldi. Rakibiyle 14 Eylül Pazar günü ringe çıkacak olan milli sporcunun final mücadelesi hangi kanalda belli oldu.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Buse Naz Çakıroğlu’nun final maçı 14 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmanın TRT Spor’dan canlı yayınlanması bekleniyor.

Final maçıyla birlikte hem altın madalya fırsatı hem de spor tarihinde yeni bir kilometre taşı yakalamak isteyen Buse Naz Çakıroğlu'nun maçı yakından takip edilecek.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU’NUN RAKİBİ KİM?

Buse Naz Çakıroğlu’nun finaldeki rakibi, Kazakistanlı Alua Balkibekova oldu. Balkibekova, dünya ve Asya şampiyonluklarına sahip bir sporcu olarak tanınıyor. Çakıroğlu, yarı finalde Özbekistan’dan Feruza Kazakova’yı 4-1 skorla mağlup ederek finale yükseldi. Çakıroğlu, daha önce dünya şampiyonalarında 1 altın, 2 gümüş madalya kazanmıştı.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Final maçını izlemek isteyenler, TRT Spor kanalını tercih edebilir. Kanal, Türkiye Boks Federasyonu'nun ve çeşitli büyük spor organizasyonlarının yayıncısı olarak biliniyor. Buse Naz’ın maçı da buradan canlı yayınlanacak.