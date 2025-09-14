İstanbul'da Türkiye-Almanya maçı nerede izlenir? Dev ekranların kurulacağı ilçeler belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Almanya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası finali heyecanı sadece sahada değil kurulacak dev ekranlarla yaşanacak. İstanbul’un birçok meydan, park ve kültürel alanında dev ekranlar kurulacak. Peki, İstanbul'da Türkiye-Almanya maçı nerede izlenir?

İSTANBUL'DA TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI NEREDE İZLENİR?

Maç 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’da başlayacak ve TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Taraftarlar aynı anda açık alanlardan da mücadeleyi takip edebilecek. Ancak her ilçede ekran kurulumu farklılık gösterebileceğinden, belediyelerin sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgi almakta fayda var.

İstanbul’da Basketbol Gelişim Merkezi (BGM)’nde saat 18.00’den itibaren final coşkusu başlaması planlanıyor.

İstanbul'un 39 ilçesinden büyük çoğunluğunda belediyeler, milli maçı dev ekranlarla yayınlayarak halkı birleştirecek etkinlikler düzenliyor.

TÜRKİYE - ALMANYA FİNAL MAÇI İZLEME YERLERİ (DEV EKRAN)

Dev ekranlar, İstanbul'un sahil şeridinden iç kesimlere kadar geniş bir yelpazede konumlandırıldı. Bu sayede her semtteki vatandaşlar, evinden uzaklaşmadan maçı izleyebilecek. Belediyeler resmi sosyal medya hesaplarından dev ekranların kurulacağı noktaları açıkladı. Vatandaşlar, bulundukları belediyenin resmi hesaplarını kontrol ederek maç izleme noktalarını öğrenebilir. İşte Türkiye Almanya maçı için İstanbul'da dev ekran kurulacak bazı noktalar:

Kadıköy: Kalamış Atatürk Parkı

Üsküdar: Bağlarbaşı Kültür Merkezi

Sultanbeyli: Kent Meydanı

Sancaktepe: Meydan Park

Çekmeköy: Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı

Beykoz: Sahili Etkinlik Alanı

Ataşehir: Atatürk Mahallesi Amfili Park

Zeytinburnu: 15 Temmuz Meydanı

Eyüpsultan: Yeşilpınar Bölge Parkı

Esenyurt: Cumhuriyet Meydanı

Esenler: 15 Temmuz Millet Bahçesi Etkinlik Alanı

Beylikdüzü: Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi

Beşiktaş: Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı

Bakırköy: Ataköy Sanatçılar Parkı

Bahçelievler: Belediye Başkanlığı önü

TÜRKİYE-ALMANYA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

EuroBasket 2025 finali, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 21:00'de Letonya'nın Riga kentindeki Arena Riga'da oynanacak. Maç, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.