Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İstanbul'da Türkiye-Almanya maçı nerede izlenir? Dev ekranların kurulacağı ilçeler belli oldu

İstanbul'da Türkiye-Almanya maçı nerede izlenir? Dev ekranların kurulacağı ilçeler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da Türkiye-Almanya maçı nerede izlenir? Dev ekranların kurulacağı ilçeler belli oldu
EuroBasket, Türkiye, Almanya, İstanbul, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye-Almanya EuroBasket 2025 final maçı, sokaklarda ve açık alanlarda birlikte izlenmek üzere dev ekranlarda buluşmaya hazırlanıyor. Maç saatler kala İstanbul’daki canlı yayın noktaları ve dev ekranların kurulacağı ilçeler merak konusu. Mücadele 'İstanbul'da hangi meydan ve parklarda dev ekranda olacak' belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Almanya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası finali heyecanı sadece sahada değil kurulacak dev ekranlarla yaşanacak. İstanbul’un birçok meydan, park ve kültürel alanında dev ekranlar kurulacak. Peki, İstanbul'da Türkiye-Almanya maçı nerede izlenir? 

İSTANBUL'DA TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI NEREDE İZLENİR?

Maç 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’da başlayacak ve TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Taraftarlar aynı anda açık alanlardan da mücadeleyi takip edebilecek. Ancak her ilçede ekran kurulumu farklılık gösterebileceğinden, belediyelerin sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgi almakta fayda var.

İstanbul'da Türkiye-Almanya maçı nerede izlenir? Dev ekranların kurulacağı ilçeler belli oldu - 1. Resim

İstanbul’da Basketbol Gelişim Merkezi (BGM)’nde saat 18.00’den itibaren final coşkusu başlaması planlanıyor.

İstanbul'un 39 ilçesinden büyük çoğunluğunda belediyeler, milli maçı dev ekranlarla yayınlayarak halkı birleştirecek etkinlikler düzenliyor.

İstanbul'da Türkiye-Almanya maçı nerede izlenir? Dev ekranların kurulacağı ilçeler belli oldu - 2. Resim

TÜRKİYE - ALMANYA FİNAL MAÇI İZLEME YERLERİ (DEV EKRAN)

Dev ekranlar, İstanbul'un sahil şeridinden iç kesimlere kadar geniş bir yelpazede konumlandırıldı. Bu sayede her semtteki vatandaşlar, evinden uzaklaşmadan maçı izleyebilecek. Belediyeler resmi sosyal medya hesaplarından dev ekranların kurulacağı noktaları açıkladı. Vatandaşlar, bulundukları belediyenin resmi hesaplarını kontrol ederek maç izleme noktalarını öğrenebilir. İşte Türkiye Almanya maçı için İstanbul'da dev ekran kurulacak bazı noktalar:

Kadıköy: Kalamış Atatürk Parkı

Üsküdar: Bağlarbaşı Kültür Merkezi

Sultanbeyli: Kent Meydanı

Sancaktepe: Meydan Park

Çekmeköy: Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı

Beykoz: Sahili Etkinlik Alanı

Ataşehir: Atatürk Mahallesi Amfili Park

Zeytinburnu: 15 Temmuz Meydanı

Eyüpsultan: Yeşilpınar Bölge Parkı

Esenyurt: Cumhuriyet Meydanı

Esenler: 15 Temmuz Millet Bahçesi Etkinlik Alanı

Beylikdüzü: Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi

Beşiktaş: Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı

Bakırköy: Ataköy Sanatçılar Parkı

Bahçelievler: Belediye Başkanlığı önü

İstanbul'da Türkiye-Almanya maçı nerede izlenir? Dev ekranların kurulacağı ilçeler belli oldu - 3. Resim

TÜRKİYE-ALMANYA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

EuroBasket 2025 finali, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 21:00'de Letonya'nın Riga kentindeki Arena Riga'da oynanacak. Maç, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! Serhat Türkel'den açıklama geldiDeyr ez Zor kaynıyor: Arap aşiretleri ile YPG çatıştı, çok sayıda ölü var!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenir? - HaberlerÇaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenir?Kod Adı Kırlangıç ne zaman başlıyor? 3. sezon tarihi merak ediliyor - HaberlerKod Adı Kırlangıç ne zaman başlıyor? 3. sezon tarihi merak ediliyorFenerbahçe - Trabzon maçı saati değişti mi? Fener - Trabzon maçı saat kaçta! - HaberlerFenerbahçe - Trabzon maçı saati değişti mi? Fener - Trabzon maçı saat kaçta!Türkiye Almanya'yı yenerse ne kadar para ödülü kazanacak? - HaberlerTürkiye Almanya'yı yenerse ne kadar para ödülü kazanacak?Gaziantep-Kocaelispor maçı saat değişti! Gaziantep-Kocaeli kaçı saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerGaziantep-Kocaelispor maçı saat değişti! Gaziantep-Kocaeli kaçı saat kaçta, hangi kanalda?Next Sosyal nasıl indirilir? İşte hesap oluşturma adımları - HaberlerNext Sosyal nasıl indirilir? İşte hesap oluşturma adımları
Sonraki Haber Yükleniyor...