İstanbul'da Türkiye-Almanya maçı nerede izlenir? Dev ekranların kurulacağı ilçeler belli oldu
Türkiye-Almanya EuroBasket 2025 final maçı, sokaklarda ve açık alanlarda birlikte izlenmek üzere dev ekranlarda buluşmaya hazırlanıyor. Maç saatler kala İstanbul’daki canlı yayın noktaları ve dev ekranların kurulacağı ilçeler merak konusu. Mücadele 'İstanbul'da hangi meydan ve parklarda dev ekranda olacak' belli oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Almanya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası finali heyecanı sadece sahada değil kurulacak dev ekranlarla yaşanacak. İstanbul’un birçok meydan, park ve kültürel alanında dev ekranlar kurulacak. Peki, İstanbul'da Türkiye-Almanya maçı nerede izlenir?
İSTANBUL'DA TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI NEREDE İZLENİR?
Maç 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’da başlayacak ve TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Taraftarlar aynı anda açık alanlardan da mücadeleyi takip edebilecek. Ancak her ilçede ekran kurulumu farklılık gösterebileceğinden, belediyelerin sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgi almakta fayda var.
İstanbul’da Basketbol Gelişim Merkezi (BGM)’nde saat 18.00’den itibaren final coşkusu başlaması planlanıyor.
İstanbul'un 39 ilçesinden büyük çoğunluğunda belediyeler, milli maçı dev ekranlarla yayınlayarak halkı birleştirecek etkinlikler düzenliyor.
TÜRKİYE - ALMANYA FİNAL MAÇI İZLEME YERLERİ (DEV EKRAN)
Dev ekranlar, İstanbul'un sahil şeridinden iç kesimlere kadar geniş bir yelpazede konumlandırıldı. Bu sayede her semtteki vatandaşlar, evinden uzaklaşmadan maçı izleyebilecek. Belediyeler resmi sosyal medya hesaplarından dev ekranların kurulacağı noktaları açıkladı. Vatandaşlar, bulundukları belediyenin resmi hesaplarını kontrol ederek maç izleme noktalarını öğrenebilir. İşte Türkiye Almanya maçı için İstanbul'da dev ekran kurulacak bazı noktalar:
Kadıköy: Kalamış Atatürk Parkı
Üsküdar: Bağlarbaşı Kültür Merkezi
Sultanbeyli: Kent Meydanı
Sancaktepe: Meydan Park
Çekmeköy: Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı
Beykoz: Sahili Etkinlik Alanı
Ataşehir: Atatürk Mahallesi Amfili Park
Zeytinburnu: 15 Temmuz Meydanı
Eyüpsultan: Yeşilpınar Bölge Parkı
Esenyurt: Cumhuriyet Meydanı
Esenler: 15 Temmuz Millet Bahçesi Etkinlik Alanı
Beylikdüzü: Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi
Beşiktaş: Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı
Bakırköy: Ataköy Sanatçılar Parkı
Bahçelievler: Belediye Başkanlığı önü
TÜRKİYE-ALMANYA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
EuroBasket 2025 finali, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 21:00'de Letonya'nın Riga kentindeki Arena Riga'da oynanacak. Maç, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.