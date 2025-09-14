Türkiye - Almanya maçı nerede oynanacak? EuroBasket 2025'te tarihi final!

A Millî Basketbol Takımı’mız, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ergin Ataman yönetiminde 8’de 8 yapan ay yıldızlılar bizim gibi yenilgisiz Almanya’ya karşı tarihî bir sınav verecek. Geri sayım başladı, tüm Türkiye heyecanla EuroBasket 2025'te tarihi finali bekliyor. Peki Türkiye - Almanya basket maçı ne zaman başlayacak, nerede oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2025 EuroBasket final maçı Türkiye ve Almanya arasında oynanacak. Türkiye - Almanya maçı nerede oynanacak sorusu da çok araştırıldı. Türkiye - Almaya basket maçı Letonya'daki Arena Riga'da oynanacak.

TÜRKİYE - ALMANYA BASKET MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EuroBasket 2025 final karşılaşması bu akşam olacak. Türkiye - Almanya basket maçı saat 21:00'de başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE DAHA ÖNCE EUROBASKET'TE FİNAL OYNADI MI?

İkinci defa final oynayacağımız organizasyonda hedef bir ilke imza atmak ve kupayı Türkiye’ye getirmek.