Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye - Almanya maçı nerede oynanacak? EuroBasket 2025'te tarihi final!

Türkiye - Almanya maçı nerede oynanacak? EuroBasket 2025'te tarihi final!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye - Almanya maçı nerede oynanacak? EuroBasket 2025&#039;te tarihi final!
EuroBasket, Türkiye, Almanya, Final, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye tarih yazıyor, A Millî Basketbol Takımı’mız 2025 EuroBasket finalinde Almanya ile karşılaşıyor. Her iki takımda 8'de 8 yaptı. Dev mücadele öncesi tüm Türkiye tek yürek oldu, herkes aynı sorulara cevap arayışına geçti. Türkiye - Almanya maçı saat kaçta başlayacak, 2025 EuroBasket Türkiye-Almanya final maçı nerede oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? Geri sayım başladı, işte son detaylar...

A Millî Basketbol Takımı’mız, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ergin Ataman yönetiminde 8’de 8 yapan ay yıldızlılar bizim gibi yenilgisiz Almanya’ya karşı tarihî bir sınav verecek. Geri sayım başladı, tüm Türkiye heyecanla EuroBasket 2025'te tarihi finali bekliyor. Peki Türkiye - Almanya basket maçı ne zaman başlayacak, nerede oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar... 

Türkiye - Almanya maçı nerede oynanacak? EuroBasket 2025'te tarihi final! - 1. Resim

TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2025 EuroBasket final maçı Türkiye ve Almanya arasında oynanacak. Türkiye - Almanya maçı nerede oynanacak sorusu da çok araştırıldı. Türkiye - Almaya basket maçı Letonya'daki Arena Riga'da oynanacak.

Türkiye - Almanya maçı nerede oynanacak? EuroBasket 2025'te tarihi final! - 2. Resim

TÜRKİYE - ALMANYA BASKET MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EuroBasket 2025 final karşılaşması bu akşam olacak. Türkiye - Almanya basket maçı saat 21:00'de başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

Türkiye - Almanya maçı nerede oynanacak? EuroBasket 2025'te tarihi final! - 3. Resim

TÜRKİYE DAHA ÖNCE EUROBASKET'TE FİNAL OYNADI MI?

İkinci defa final oynayacağımız organizasyonda hedef bir ilke imza atmak ve kupayı Türkiye’ye getirmek. 

Türkiye - Almanya maçı nerede oynanacak? EuroBasket 2025'te tarihi final! - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bugün hangi maçlar var? Fenerbahçe-Trabzonspor maç saati belli olduBurdur'un susuz tarlalarında geçim kaynağı oldu! Yurt dışında 'çok kolay' alıcı buluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Canelo Álvarez - Terence Crawford maçını kim kazandı? - HaberlerCanelo Álvarez - Terence Crawford maçını kim kazandı?Bugün hangi maçlar var? Fenerbahçe-Trabzonspor maç saati belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var? Fenerbahçe-Trabzonspor maç saati belli olduKPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuranların sayısı belli oldu - HaberlerKPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuranların sayısı belli olduKPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? 2025 cevap anahtarı araştırılıyor - HaberlerKPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? 2025 cevap anahtarı araştırılıyorBugün hangi sınav var? 14 Eylül ÖSYM sınav takvimi - HaberlerBugün hangi sınav var? 14 Eylül ÖSYM sınav takvimiGönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri izleyicileri şaşırttı - HaberlerGönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri izleyicileri şaşırttı
Sonraki Haber Yükleniyor...