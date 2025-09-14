Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket finalinde Almanya karşısında! Bir ilki başarmak için parkedeyiz

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket finalinde Almanya karşısında! Bir ilki başarmak için parkedeyiz

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket finalinde Almanya karşısında! Bir ilki başarmak için parkedeyiz
8’de 8 yapan ve rakiplerine ders veren 12 Dev Adam finalde Almanya önünde. Avrupa Şampiyonası’nda favori Sırbistan ve Yunanistan’ı deviren ay yıldızlılar yenilgisiz Almanya’yı da geçmek için parkede… EuroBasket 2025’te oynanacak Türkiye-Almanya finalinde gözler Alperen Şengün ile Franz Wagner’in üzerinde. Milyonların arkasında olduğu Ataman ve Çılgın Türkler, hırslı, istekli ve hazır. 

Hayaldi gerçek olmak üzere… A Millî Basketbol Takımı’mız, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Arena Riga’nın ev sahipliği yapacağı maç, saat 21.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak. Ergin Ataman yönetiminde 8’de 8 yapan ay yıldızlılar bizim gibi yenilgisiz Almanya’ya karşı tarihî bir sınav verecek. İkinci defa final oynayacağımız organizasyonda hedef bir ilke imza atmak ve kupayı Türkiye’ye getirmek. 

SEMPATİK DEVLER

Türkiye, Ergin Ataman yönetiminde maça her anlamda hazır. Ki Yunanistan karşısına Cedi Osman sakat sakat çıkmıştı. Eksiğimiz yok fazlamız var inancımız tam. Hırs istek yerinde ve millîler, Türkiye’ye kupayı getirmekte kararlı. Ki 90 sayı ortalamasının altına düşmeyen 12 Dev Adam, sergilediği oyunla taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanmış durumda. Almanya ise 1993’ün ardından ikinci kez kupayı müzesine götürmek amacında.

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket finalinde Almanya karşısında! Bir ilki başarmak için parkedeyiz - 1. Resim

ATAMAN: 10 YILIN EN İYİSİYİM

A Millî Takım’ın koçu Ergin Ataman, “Turnuvanın en iyi iki takımı karşılaşacak. A Millî Takım, 2001 ve 2010’dan sonra önemli bir başarı kazanamadı. Bence bu defa farklı olacak. İki final oynadık, kaybettik. Ben final kaybetmeyi sevmem. Final oynarsam kazanırım. Ego diyebilirsiniz, realite diyebilirsiniz ama Avrupa’da son 10 yılın en iyi koçu benim” sözlerini kullandı.

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket finalinde Almanya karşısında! Bir ilki başarmak için parkedeyiz - 2. Resim

ALPEREN ŞİMDİ WAGNER'E KARŞI

EuroBasket 2025’te oynanacak Türkiye-Almanya finalinde gözler Alperen Şengün ile Franz Wagner’in üzerinde olacak. İki isim de kariyerine NBA’de devam ediyor. Giresunlu gururumuz Alperen şu ana kadar NBA’nin MVP’leri Sırp Jokic ve Yunan Giannis gibi isimleri eledi. Şimdi sırada ise Wagner var. Şengün, 8 maçta 20,8 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik performans sergilerken Wagner 8 karşılaşmada 21,1 sayı, 5,6 ribaunt ve 3,6 asist üretti.

10 MİLYON İZLEDİ

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, A Millî Takımın Yunanistan’ı 94-68 mağlup ettiği maçta oluşan atmosferi överek “Bu maçı Türkiye’de 10 milyondan fazla kişi takip etti. Bu, son yıllardaki en büyük basketbol izleyici sayısı oldu.” dedi.

YUNAN BASINI TEPKİLİ: HAYALE İNANDIK, HAYAL ÜRÜNÜ ÇIKTI

12 Dev Adama karşı ağır bir yenilgi alan Yunanistan’da mağlubiyetin şoku yaşanıyor. Basına yansıyanlardan EPT News “Rüya kâbusa dönüştü!” ifadesini kullanırken  902.gr’de “Zayıf ve sıkışmış millî takım, ağır bir yenilgi aldı” yorumu yapıldı. Huffingtonpost ise “Millî takımımız için bir hayale inandık, hayal ürünü çıktı!” eleştirisini yaptı.

