Ergin Ataman'dan sakatlık açıklaması: Cedi Osman'ın son durumu
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde oynayacakları Yunanistan maçı öncesi Cedi Osman'ın son durumu hakkında konuştu.
Ergin Ataman, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşacak Milli Takım'ın Olimpik Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.
"CEDİ'NİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"
12 Dev Adam Başantrenörü Ataman, EuroBasket 2025'in çeyrek finalindeki Polonya karşılaşmasında sakatlanan Cedi Osman'ın durumunun maç saatinde belli olacağını söyledi.
30 yaşındaki basketbolcunun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren deneyimli başantrenör, "Cedi'nin tedavisi devam ediyor. Bugün de (dün) antrenman yapamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da sahaya çıkarsa ne kadar verimli olacağı maç saatinde belli olur. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
