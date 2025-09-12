Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ergin Ataman'dan sakatlık açıklaması: Cedi Osman'ın son durumu

Ergin Ataman'dan sakatlık açıklaması: Cedi Osman'ın son durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ergin Ataman&#039;dan sakatlık açıklaması: Cedi Osman&#039;ın son durumu
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde oynayacakları Yunanistan maçı öncesi Cedi Osman'ın son durumu hakkında konuştu.

Ergin Ataman, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşacak Milli Takım'ın Olimpik Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Ergin Ataman'dan sakatlık açıklaması: Cedi Osman'ın son durumu - 1. Resim

"CEDİ'NİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

12 Dev Adam Başantrenörü Ataman, EuroBasket 2025'in çeyrek finalindeki Polonya karşılaşmasında sakatlanan Cedi Osman'ın durumunun maç saatinde belli olacağını söyledi.

Ergin Ataman'dan sakatlık açıklaması: Cedi Osman'ın son durumu - 2. Resim

30 yaşındaki basketbolcunun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren deneyimli başantrenör, "Cedi'nin tedavisi devam ediyor. Bugün de (dün) antrenman yapamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da sahaya çıkarsa ne kadar verimli olacağı maç saatinde belli olur. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Japonya rekor tazeledi! Asırlık çınar sayısında zirve: En yaşlısı 114 yaşında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Lider Galatasaray, Eyüpspor deplasmanında: 2 yeni transfer, bir eksik - SporGalatasaray, Eyüp deplasmanında: 2 yeni transfer, bir eksik14 ayda 4 takım gezdi! Galatasaray'da 3 kupa kazandı, son durağı 1. Lig oldu - SporG.Saray'da 3 kupa kazanmıştı! 1. Lig'e düştüBeşiktaş'ta "son gün" ayrılığı! Yeni takımı belli oldu - SporBeşiktaş'ta "son gün" ayrılığı! Yeni takımı belli olduYüzde 24 arttı! Galatasaray'a dev gelir: 3 milyar 77 milyon TL - SporYüzde 24 arttı! Cimbom'a dev gelir: 3 milyar 77 milyon TLKerem Aktürkoğlu iddiası olay oldu! "Transferi bilerek geciktirdi" - SporKerem transferinde çok konuşulacak detay!Portekizli yıldız Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da! İşte ilk sözleri - Sporİstanbul'a geldi, ilk sözleri dikkat çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...