Ergin Ataman'ın duygusal anları: Gözleri yaşardı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran A Milli Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından değerlendirmeler yaptı.
A Milli Basketbol Takımı Başantrenör Ergin Ataman, Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı final biletini aldığımız maçın ardından konuştu.
Karşılaşmanın ardından duygusal bir konuşma yapan ve gözleri dolan Ergin Ataman, "Vallahi çok mutluyum. Yıllar sonra yarı finaldeyiz. Bu çocuklar madalyayı hak ediyor. İnşallah sonu madalya olur. Cuma günü yarı finali kazanıp, finale gitmek istiyoruz." dedi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı