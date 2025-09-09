EuroBasket 2025'te çeyrek final heyecanı: Namağlup Türkiye, Polonya karşısından (CANLI)

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te madalya yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ergin Ataman başantrenörlüğündeki 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya ile karşılaşıyor. Kazanan, Litvanya - Yunanistan eşleşmesinin (saat 21.00) galibiyle yarı finalde kozlarını paylaşacak.

TÜRKİYE - POLONYA: 20 - 19 (CANLI)

Arena Riga'nın ev sahipliği yaptığı dev maç 17.00'de başladı. Türkiye; Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Alperen Şengün ilk 5'i ile sahaya çıktı. Karşılaşmada ikinci çeyrek oynanıyor.

1. PERİYOT SKORU: 19 - 19

TÜRKİYE NAMAĞLUP

Ay yıldızlılar, turnuvada Almanya ile birlikte 2 namağlup takımdan biri olarak dikkat çekiyor. A Grubu’nda 5’te 5'le lider olan Türkiye; Letonya, Estonya, Çekya, Portekiz ve Sırbistan'ı mağlup etmeyi başardı.

12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç'i 85-79'lik skorla geçerek, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

2009'DAN SONRA İLK DEFA ÇEYREK FİNAL

Milli Takım, 2001 yılında oynadığı finalin ardından turnuvada ilk kez bir eleme maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Ay yıldızlılar, son olarak çift grup sistemiyle başlayan 2009 Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselmişti.

POLONYA'NIN PERFORMANSI

Daha önce Beşiktaş’ta da görev alan Igor Milicic'in çalıştırdığı Polonya, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle D Grubu'nu 2'nsi sırada tamamladı.

2022 Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynayan Polonya, son 16 turunda Bosna Hersek'i eledi.