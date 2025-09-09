Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
EuroBasket 2025'te çeyrek final heyecanı: Namağlup Türkiye, Polonya karşısından (CANLI)

EuroBasket 2025'te çeyrek final heyecanı: Namağlup Türkiye, Polonya karşısından (CANLI)

Güncelleme:
EuroBasket 2025&#039;te çeyrek final heyecanı: Namağlup Türkiye, Polonya karşısından (CANLI)
Türkiye, Polonya, Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımı, Çeyrek Final, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) yarı finale adını yazdırmak için parkeye çıktı. Turnuvada Almanya ile beraber 2 namağlup ekipten biri olan Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi Polonya. Mücadelede ikinci periyot oynanıyor.

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te madalya yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ergin Ataman başantrenörlüğündeki 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya ile karşılaşıyor. Kazanan, Litvanya - Yunanistan eşleşmesinin (saat 21.00) galibiyle yarı finalde kozlarını paylaşacak.

TÜRKİYE - POLONYA: 20 - 19 (CANLI)

Arena Riga'nın ev sahipliği yaptığı dev maç 17.00'de başladı. Türkiye; Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Alperen Şengün ilk 5'i ile sahaya çıktı. Karşılaşmada ikinci çeyrek oynanıyor.

1. PERİYOT SKORU: 19 - 19

EuroBasket 2025'te çeyrek final heyecanı: Namağlup 12 Dev Adam, Polonya karşısında - 1. Resim

TÜRKİYE NAMAĞLUP

Ay yıldızlılar, turnuvada Almanya ile birlikte 2 namağlup takımdan biri olarak dikkat çekiyor. A Grubu’nda 5’te 5'le lider olan Türkiye; Letonya, Estonya, Çekya, Portekiz ve Sırbistan'ı mağlup etmeyi başardı.

12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç'i 85-79'lik skorla geçerek, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

EuroBasket 2025'te çeyrek final heyecanı: Namağlup 12 Dev Adam, Polonya karşısında - 2. Resim

2009'DAN SONRA İLK DEFA ÇEYREK FİNAL

Milli Takım, 2001 yılında oynadığı finalin ardından turnuvada ilk kez bir eleme maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Ay yıldızlılar, son olarak çift grup sistemiyle başlayan 2009 Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselmişti.

EuroBasket 2025'te çeyrek final heyecanı: Namağlup 12 Dev Adam, Polonya karşısında - 3. Resim

POLONYA'NIN PERFORMANSI

Daha önce Beşiktaş’ta da görev alan Igor Milicic'in çalıştırdığı Polonya, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle D Grubu'nu 2'nsi sırada tamamladı.

2022 Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynayan Polonya, son 16 turunda Bosna Hersek'i eledi.

 

