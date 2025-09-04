Düelloyu Alperen Şengün kazandı, Jokic göndermeli paylaşım olay oldu: Sırplar neye uğradığını şaşırdı 

Eurobasket’e 4’te 4’le başlayan 12 Dev Adam, liderlik mücadelesi için Nikola Jokicli, Guduricli, Jovicli Sırbistan ile kozlarını paylaşırken NBA’in iki yıldızı arasındaki düello geceye damga vurdu. Letonya’nın başkenti Riga’daki Xiaomi Arena oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmadan 95-90’lık skorla üstün ayrılan A Milli Takım’da gecenin yıldızı 28 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistle Alperen Şengün oldu.

ALPEREN-JOKIC KAPIŞMASI

Dev müsabaka basketbolseverler için yalnızca liderlik mücadelesine değil, Alperen ile Jokic arasındaki enfes düelloya da sahne oldu. Maç boyunca ikili arasındaki her ribaund mücadelesi, her pota altı hareketi, dikkat ve büyük keyifle takip edildi.

PERFORMANSI YANKI UYANDIRDI

Karşılaşmada attığı sayılar, yaptığı asistler ve zekice oyunuyla Nikola Jokic’e büyük üstünlük kuran Alperen Şengün, performansıyla hem Türkiye’de hem Avrupa’da büyük yankı uyandırdı.

EUROBASKET VE FIBA KAYITSIZ KALAMADI

NBA’in iki yıldızı arasındaki kapışma sosyal medyada gündemin birinci maddesi olurken hem Eurobasket hem FIBA bu çekişmeye kayıtsız kalmadı. Eurobasket iki yıldız arasındaki anları özel bir video haline getirirken FIBA ise Jokic göndermeli bir Alperen Şengün paylaşımı yaptı.

"BEBEK JOKIC DEĞİL, BABA ALPEREN"

FIBA'dan paylaşılan gönderide Alperen Şengün için, "Onu bebek Jokic olarak değil, Baba Şengün olarak çağırın" ifadeleri yer aldı.

ALPEREN, CEDİ VE LARKIN'DEN 67 SAYI

A Milli Takım'ın Sırbistan karşısında elde ettiği galibiyette Alperen Şengün, Shane Larkin ve Cedi Osman'ın performansı önemli rol oynadı. Üç oyuncu, milli takımın karşılaşmada kaydettiği 95 sayının 67'sine imza attı. Alperen 28 sayı kaydederken, Larkin 23, Cedi ise 16 sayı üretti.

Türkiye, çeyrek finalde elendiği EuroBasket 2009'dan sonra turnuvada ilk kez üst üste çıktığı 5 maçı kazanmayı başardı.

EUROBASKET'TE A GRUBU'NU LİDER TAMAMLADIK

Türkiye, Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu'nda ev sahibi Letonya, Portekiz, Çekya, Estonya ve Sırbistan ile mücadele etti.

Milli takım, gruptaki ilk maçında Letonya'yı 93-73, ikinci müsabakasında Çekya'yı 92-78, üçüncü mücadelesinde Portekiz'i 95-54, dördüncü karşılaşmasında Estonya'yı 84-64, beşinci ve son maçında ise şampiyonanın favorileri arasında gösterilen Sırbistan'ı 95-90 mağlup etti.

Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan ay-yıldızlı ekip, zirvede yer aldı.

SON 16'DA RAKİP İSVEÇ

Türkiye, EuroBasket 2025'te son 16 turunda B Grubu'nu 4. basamakta bitiren İsveç ile karşılaşacak. Kazanan ekibin çeyrek finale yükseleceği müsabaka, 6 Eylül Cumartesi günü Arena Riga'da oynanacak.

SIRBİSTAN'A KARŞI EUROBASKET'TE 2. GALİBİYET

A Milli Takım, Avrupa şampiyonalarında Sırbistan karşısında ikinci galibiyetini elde etti. Milliler, Sırbistan ile EuroBasket'te 5. kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 2'sini kazanan ay-yıldızlı ekip, 3'ünden ise mağlup ayrıldı.

Türkiye, Sırbistan'a karşı turnuvada ilk galibiyetini EuroBasket 2009'da ikinci turda 69-64'lük skorla almıştı.

ERGİN ATAMAN: MÜKEMMEL SAVUNMA YAPTIK

Başantrenör Ataman ile milli oyuncu Shane Larkin, Arena Riga'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok yüksek seviyede ve iyi bir maç olduğunu belirten Ergin Ataman, "İki takım da yüzde 100'ünü sahada vermeye ve birbirini durdurmaya çalıştı. Ana oyuncularımız çok fazla sahada kaldı. Larkin, 39 dakika süre aldı. Son 4-5 dakikada mükemmel savunma yaptık. Hücumda atış için güzel boşluklar bulduk ve bunu iyi kullandık. Grupta ilk sırayı aldık. Çok iyi bir galibiyet elde ettik. Oyuncularım mükemmel performans gösterdi. Onları galibiyet dolayısıyla kutluyorum." dedi.

Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını ve motive olduklarını vurgulayan Ataman, "Riga'ya madalya hedefiyle geldik ama adım adım gidiyoruz. Grubu ilk sırada bitirdik. Her maç bir final. Dinlenmeye ihtiyacımız var. Bu maçı unutacağız ve son 16 turu maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

"MADALYAYI ALDIĞIMIZ GÜN YUMRUKLARI KALDIRACAĞIM"

Ergin Ataman, maçın ardından tribündeki taraftarlarla sevincini paylaşmak için kendisiyle özdeşleşen yumruk hareketini yaptığının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu yumrukları grup birinciliğini aldığımız için kaldırdım. İnşallah şampiyona sonunda madalyayı aldığımız gün de kaldıracağım. Adım adım gitmemiz lazım. Madalya için geldik. Her rakibi önemsiyoruz. İsveç ile eşleştik. Tek motivasyonumuz o olacak. Adım adım tabii ki madalyaya doğru ilerlemeye çalışacağız. İnşallah, Allah kısmet ederse o yumrukları madalyayı aldığımız gün tekrar kaldıracağım."

ALPEREN-JOKIC KIYASLAMASI

Son olarak Sırp oyuncu Nikola Jokic ve Alperen Şengün kıyaslamasıyla ilgili Panathinaikos Başkanı Dimitrios Giannakopoulos'a da şaka yoluyla göndermede bulunan Ataman, "Giannakopoulos, birçok kez dünyadaki en favori oyuncusunun Jokic olduğunu söylemişti. Eğer bu maçı izlediyse bence fikri değişmiştir. Alperen Şengün'ü düşünmeye başlamıştır." ifadelerini kullandı.

LARKIN: MESAJ VERME MAÇIYDI

Milli oyuncu Shane Larkin, elde ettikleri galibiyetle turnuvanın en iyi takımlarından biri olduklarını kanıtladıklarını ve bunun kendilerine öz güven sağladığını dile getirdi.

Müsabakada her iki takımın da üst düzeyde mücadele ettiğini aktaran Larkin, "Harika bir maçtı. Bunu bir mesaj verme maçı olarak görüyorduk. Sırbistan'ın çok yetenekli bir takım olduğunu düşünüyorum. Uzun süredir birlikte oynuyorlar ve uluslararası düzeyde birçok başarıya imza attılar. Turnuvanın en iyi takımlarından biri olduğumuzu kanıtladık ve bu bizim için büyük bir güven artışı oldu. Buraya madalya kazanmak için geldik. Daha yapmamız gereken çok iş var. Bu galibiyeti kutlayacağız ve sonra son 16 turu maçına odaklanacağız. Madalya kazanma hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

ALPEREN ŞENGÜN: BENİ BOŞ BIRAKTILAR, ÖZ GÜVENLİ ŞEKİLDE ATTIM

Sırp basketbolcu Nikola Jokic ile karşılaştırılmaları hakkında konuşan Alperen, "Jokic, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ona karşı güzel bir performans sergilediğim ve maçı kazandığımız için mutluyum." dedi.

Karşılaşmada 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili bir performans gösteren 23 yaşındaki pivot, "Beni boş bıraktılar. Yani boş bırakınca öz güvenli attım. Bugün cezalandırma şutlarını atmamız gerekiyordu. Bu tip şutları, bu takıma karşı atamasaydık şansımız olmazdı. O yüzden beni boş bırakınca ben de öz güvenli şekilde attım." diye konuştu.

CEDİ OSMAN: HERKES ÇOK İYİ OYNADI

Milli basketbolcu Cedi Osman, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Sırbistan galibiyeti dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren oyuncu, şöyle devam etti:

"Mükemmel bir maç oldu. Herkesin eline sağlık. Herkesle gurur duyuyorum. Başta oyuncular sonra da antrenörlerimizin eline sağlık. Çok çalıştık. Bunun için çok güzel bir maç oldu. Önemli olan galip gelmekti. Belki savunmada istediğimizi yapamadık ama hücumda gerçekten çok iyi oynadık. Topu çok iyi paylaştık. Shane Larkin, Alperen... Herkes çok iyi oynadı. O yüzden çok önemli bir galibiyet aldık. Uzun zamandır da Sırbistan'ı yenemedik. O yüzden maçtan önce de 'Bugünden itibaren artık kaybetmek yok' diye konuştuk. O sözü de tuttuğumuz için tabii ki de mutluyuz."

Maçın oyuncusu seçilen Alperen'in performansı hakkında da konuşan Cedi Osman, "Alperen bu akşam gerçekten inanılmaz oynadı. Turnuvanın başından beri hep böyle oynuyor. İnşallah sonu şampiyonluk olsun, Alperen de MVP olsun. Ama tabii ki de gerçekten daha çok erken." ifadelerini kullandı.