Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi isim listesinde kimler var? 2025-2026 GS UCL kadrosu

Türkiye'nin Avrupa'daki en güçlü temsilcilerinden Galatasaray, 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakiplerle karşılaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği kadro, taraftarlar ve futbolseverler tarafından merak ediliyor.

GALATASARAY'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İSİM LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Galatasaray'ın 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi için hazırladığı kadroda, hem dünya çapında tanınan yıldızlar hem de yerli yeteneklerin yer alıyor. Hücum hattında Victor Osimhen ve Mauro Icardi forma giyerken, yeni transferlerden Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın da kadroda yer alıyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu, hem hücum hem de savunma anlamında taktiksel esneklik sunuyor.

2025-2026 GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Galatasaray, Devler Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu listesini UEFA'ya resmen bildirdi.

Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği tartışma konusu olan Barış Alper Yılmaz da Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.

Listede yer alan oyuncular ise şu şekilde:

Kadro bildirimini yapan Galatasaray, 18 Eylül 2025’te Eintracht Frankfurt deplasmanıyla Şampiyonlar Ligi macerasına başlayacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri, 28 Ağustos 2025’teki kura çekimiyle belli oldu:

Liverpool, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, Monaco, Ajax, Bodo/Glimt ve Union Saint-Gilloise.