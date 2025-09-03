Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi isim listesinde kimler var? 2025-2026 GS UCL kadrosu

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi isim listesinde kimler var? 2025-2026 GS UCL kadrosu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi isim listesinde kimler var? 2025-2026 GS UCL kadrosu
UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Transfer, Kadro, Osimhen, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi isim listesi merak ediliyor. Son olarak İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ın takıma dahil olmasıyla birlikte deneyimli isimlerle Avrupa'da iddialı bir mücadele hedefleyen sarı-kırmızılı ekibin UCL kadrosu taraftarın radarında. Ligde ilk maçına Liverpool karşısında 16-18 Eylül tarihlerinde çıkacak olan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi isim listesi ve kadro detayları haberimizde yer alıyor.

Türkiye'nin Avrupa'daki en güçlü temsilcilerinden Galatasaray, 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakiplerle karşılaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği kadro, taraftarlar ve futbolseverler tarafından merak ediliyor.

GALATASARAY'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İSİM LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Galatasaray'ın 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi için hazırladığı kadroda, hem dünya çapında tanınan yıldızlar hem de yerli yeteneklerin yer alıyor. Hücum hattında Victor Osimhen ve Mauro Icardi forma giyerken, yeni transferlerden Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın da kadroda yer alıyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu, hem hücum hem de savunma anlamında taktiksel esneklik sunuyor. 

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi isim listesinde kimler var? 2025-2026 GS UCL kadrosu - 1. Resim

2025-2026 GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Galatasaray, Devler Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu listesini UEFA'ya resmen bildirdi.

Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği tartışma konusu olan Barış Alper Yılmaz da Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.

Listede yer alan oyuncular ise şu şekilde:

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi isim listesinde kimler var? 2025-2026 GS UCL kadrosu - 2. Resim

Kadro bildirimini yapan Galatasaray, 18 Eylül 2025’te Eintracht Frankfurt deplasmanıyla Şampiyonlar Ligi macerasına başlayacak. 

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi isim listesinde kimler var? 2025-2026 GS UCL kadrosu - 2. Resim

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri, 28 Ağustos 2025’teki kura çekimiyle belli oldu:

Liverpool, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, Monaco, Ajax, Bodo/Glimt ve Union Saint-Gilloise.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aziz Yıldırım kararını duyurdu, Ali Koç'u topa tuttu! Başkan adayı olacak mı?Putin, Kim ve Şi Pekin'de! Trump'ı çıldırtan kare: En içten selamlarımı iletin
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hiranur Nilgün'ün katili kim, yakalandı mı? Mersin'deki cinayette son dakika! - HaberlerHiranur Nilgün'ün katili kim, yakalandı mı? Mersin'deki cinayette son dakika!Kayseri'de yangın nerede çıktı? Kayseri'de OSB yangınında son dakika gelişmesi - HaberlerKayseri'de yangın nerede çıktı? Kayseri'de OSB yangınında son dakika gelişmesiİnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor, 3. sezon tarihi belli oldu mu? - Haberlerİnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor, 3. sezon tarihi belli oldu mu?Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saati belli mi? Fener - Trabzon derbi günü - HaberlerFenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saati belli mi? Fener - Trabzon derbi günüGalatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Sarı-kırmızılıların UCL maç takvimi açıklandı - HaberlerGalatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Sarı-kırmızılıların UCL maç takvimi açıklandıCumhuriyet altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları - HaberlerCumhuriyet altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları
Sonraki Haber Yükleniyor...