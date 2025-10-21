Antrenmanda bir anda yere yığılan kaleci Oğuzhan Kamacı hayatını kaybetti
Amatör Lig'de mücadele eden Bandırma Sanayi Spor'un file bekçisi Oğuzhan Kamacı, antrenman sırasında fenalaştı. Ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 28 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bandırma Sanayi Spor'da antrenmana çıkan kaleci Oğuzhan Kamacı, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden takım arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 28 yaşındaki Kamacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kamacı'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
