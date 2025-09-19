Bandırma’da faciadan dönüldü: Yolcu treni istasyon duvarına çarptı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Ekspresi’nin son durağa yanaşırken istasyon duvarına çarpması paniğe yol açtı. Trende bulunan 15 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolcu treninin karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

İSTASYON DUVARINA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, 17 Eylül Ekspresi'nin 32003 sefer sayılı treni saat 16.05'te İzmir Basmane'den hareket ederek saat 22.00'de Bandırma'ya ulaşmak üzere yola çıktı. Seyir sırasında makinistin karşı tarafta bulunan görevliyle telsiz bağlantısının kopmasının ardından tren, son durağa yanaşırken istasyon duvarına çarptı.

15 YOLCU KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Trende 15 yolcu bulunduğu öğrenilirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yolcular kendi imkanlarıyla trendeki vagonlardan inerek güvenli bölgeye geçti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyulmazken, hastaneye intikal eden yolcu olmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

