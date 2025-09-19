Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ters dönen otomobil yol kenarına uçtu! 4'ü çocuk 6 yaralı var

Ters dönen otomobil yol kenarına uçtu! 4'ü çocuk 6 yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te hafif ticari otomobil ile çarpışan otomobil, ters dönerek yol kenarına uçtu. Kazada aynı aileden 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralı 2 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep-Nizip D-400 karayolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Tali yoldan ana yola girmeye çalışan Muhammed El Abdullah idaresindeki otomobil, Yusuf Şahan idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu yol kenarına savrularak ters döndü.

Ters dönen otomobil yol kenarına uçtu! 4'ü çocuk 6 yaralı var - 1. Resim

YARALI 2 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü ile eşi Kamile El Muhammed, çocukları Abdullah, Nasır, Emel ve Şehed El Muhammed yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ters dönen otomobil yol kenarına uçtu! 4'ü çocuk 6 yaralı var - 2. Resim

