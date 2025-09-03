Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Akıl almaz et kesme düzeneği 'pes' dedirtti, her detayı mide bulandırdı! Gaziantep'te zabıta bile şaştı kaldı

Akıl almaz et kesme düzeneği 'pes' dedirtti, her detayı mide bulandırdı! Gaziantep'te zabıta bile şaştı kaldı

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, görenlerin adeta midesini bulandıran bir işletmeye yönelik denetim yaptı. Ekiplerin kasapta yaptığı incelemede akıl almaz bir düzenek tespit edildi. Mide bulandıran o onlar ise zabıta ekipleri tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, halkın sağlığını ve hijyen kurallarını hiçe sayan işletmelere yönelik denetim yaptı.

Tarım il müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği 75. Yıl Mahallesi'ndeki denetimler çerçevesinde bir kasap dükkanına baskın yapıldı. Ekiplerin kasapta yaptığı incelemede akıl almaz bir düzenek tespit edildi.

Akıl almaz et kesme düzeneği 'pes' dedirtti, her detayı mide bulandırdı! Gaziantep'te zabıta bile şaştı kaldı - 1. Resim

ET KESMEK İÇİN AKIL ALMAZ DÜZENEK

Söz konusu kasabın et çekme makinesinin olduğu bölüme özel bir düzenek kurarak temiz etleri gizli bölmeye gönderdiği, bozuk etleri ise çekerek vatandaşlara yedirdiği tespit edildi.

Mide bulandıran o onlar ise zabıta ekipleri tarafından saniye saniye kaydedildi.

Akıl almaz et kesme düzeneği 'pes' dedirtti, her detayı mide bulandırdı! Gaziantep'te zabıta bile şaştı kaldı - 2. Resim

"HALKIMIZIN SAĞLIĞINA TUZAK KURAN KASABI MÜHÜRLEDİK"

Yapılan denetimlerin ardından hijyen kurallarını hiçe sayan ve vatandaşa bozuk et yedirdigi tespit edilen kasap dükkanı, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Halkımızın sağlığına tuzak kuran kasabı mühürledik. Bu gördüğünüz düzenek bir kasap dükkanına ait. Temiz eti gizli bir bölmeye gönderip, bozulmuş ve pislenmiş etleri makineyle vatandaşa sunuyor. Zabıta ekiplerimiz ve Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz denetimde, bu vicdansızlığı tespit ettik. Bu sadece bir işletmeye müdahale değil, halkımızın sağlığına sahip çıkma kararlılığıdır. Kim olursa olsun, bu vicdansızlığa asla göz yummayız. Denetimlerimiz artarak sürecek" ifadelerine yer verdi.

