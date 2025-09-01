Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gaziantep su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?

Gaziantep su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te su kesintisi yaşayan vatandaşlar "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından yapılan duyurulara göre, suyun verileceği saatler ve planlı kesintiler hakkında güncel bilgiler araştırılıyor.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), bölgedeki bazı mahallelerde yaşanan su kesintisine karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Mizmilli Poma İstasyonunda meydana gelen arıza sebebiyle Gaziantep'in birçok ilçesinde musluklardan su akmamaktadır.  

GAZİANTEP'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bugün sabah saatleri itibarıyla Gaziantep'teki su kesintisi yaşanmaya devam ediyor. 1 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 10.00 ile 16.00 arasında bazı bölgelerde zorunlu olarak su verilemeyecek.

Ayrıca 3 Ağustos 2025 Pazar günü 11:00 - 18:00 arasında Mizmilli pompa istasyonunda enerji dalgalanması sonucu motor arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

GASKİ tarafından yapılan açıklamayla beraber, çalışmaların tamamlanmasıyla şebekeye yeniden su verileceği belirtildi.

Gaziantep su kesintisinden etkilenecek mahalleler şu şekilde açıklandı:

 75. Yıl, Ağaçlı Boyno, Akkent, Aktoprak, Bülbülzade, Büyükpınar, Boyno Çamlarkent, Erikli, Ertuğrulgazi, Güneş, İbni Sina, Karpuzkaya, Nesimi, Sam, Sefaşehir, Ülkerli, Yeşilce ve Yığınlı Mahalleleri

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına su kesintisi saatlerine dikkat etmelerini, gerekli tedbirleri almalarını ve ihtiyaç duyacakları suyu önceden temin etmelerini önerdi.

