Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Manisa su kesintisi! Manisa'da sular ne zaman gelecek?

Manisa su kesintisi! Manisa'da sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Manisa su kesintisi! Manisa&#039;da sular ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manisa'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?" sorusunca cevap aranıyor. MASKİ tarafından yapılan duyurular doğrultusunda, bazı ilçelerdeki su kesintisi hakkında detaylar belli oldu.

Manisa'da su kesintisiyle ilgili son durum merak edilip araştırılıyor. "Manisa'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap, MASKİ'nin resmi açıklamaları ve planlı bakımı takvimine göre netlik kazanıyor.

Su kesintisi yaşanan bölgeler ve suyun yeniden verileceği saatler hakkında güncel bilgiler araştırılıyor.

Manisa su kesintisi! Manisa'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

1 EYLÜL MANİSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre'de boru patlakları sebebiyle şebeke suyunda geçici olarak erişim sağlanamıyor. 

Vatandaşlar su kesintilerinin ne kadar süreceğine dair güncel bilgileri MASKİ'nin internet adresi üzerinden öğrenebilir.

MANİSA SU KESİNTİSİ

Manisa su kesintisi! Manisa'da sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

Manisa su kesintisi! Manisa'da sular ne zaman gelecek? - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Arazide bulunan lahit hayatlarını kararttı: Belediye başkanıyla ilgili skandal iddia
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eylül ayı mesajları! Resimli ve şiirli 'Hoş Geldin Eylül' sözleri - HaberlerEylül ayı mesajları! Resimli ve şiirli 'Hoş Geldin Eylül' sözleriTuncay Meriç kimdir, kaç yaşındaydı? Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti! - HaberlerTuncay Meriç kimdir, kaç yaşındaydı? Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti!İzmit elektrik kesintisi listesi! SEDAŞ duyurdu: Kocaeli'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - Haberlerİzmit elektrik kesintisi listesi! SEDAŞ duyurdu: Kocaeli'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?Ederson İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Ederson uçak takip kodu araştırılıyor! - HaberlerEderson İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Ederson uçak takip kodu araştırılıyor!Türkiye - İspanya maçı bilet fiyatları ne kadar? - HaberlerTürkiye - İspanya maçı bilet fiyatları ne kadar?Son gün açıklandı! UEFA listesi ne zaman verilecek, Avrupa kadro bildirimi ne zaman? - HaberlerSon gün açıklandı! UEFA listesi ne zaman verilecek, Avrupa kadro bildirimi ne zaman?
Sonraki Haber Yükleniyor...