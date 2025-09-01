Manisa su kesintisi! Manisa'da sular ne zaman gelecek?

Manisa'da su kesintisiyle ilgili son durum merak edilip araştırılıyor. "Manisa'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap, MASKİ'nin resmi açıklamaları ve planlı bakımı takvimine göre netlik kazanıyor.

Su kesintisi yaşanan bölgeler ve suyun yeniden verileceği saatler hakkında güncel bilgiler araştırılıyor.

1 EYLÜL MANİSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre'de boru patlakları sebebiyle şebeke suyunda geçici olarak erişim sağlanamıyor.

Vatandaşlar su kesintilerinin ne kadar süreceğine dair güncel bilgileri MASKİ'nin internet adresi üzerinden öğrenebilir.