Seni yıldız yapayım! Sergen Yalçın, Cengiz Ünder'de ısrarcı

Seni yıldız yapayım! Sergen Yalçın, Cengiz Ünder'de ısrarcı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seni yıldız yapayım! Sergen Yalçın, Cengiz Ünder&#039;de ısrarcı
Beşiktaş, Cengiz Ünder, Sergen Yalçın, Transfer, SüperLig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçen sezon Beşiktaş’a transferi taraftar tepkisi sebebiyle gerçekleşmeyen Cengiz Ünder’e yeniden Beşiktaş yolu göründü.

MURAD TAMER - Fenerbahçe’ye 20 milyon avroya transfer olduktan sonra beklenen performansı sergileyemeyen ve piyasa değeri hızla düşen 28 yaşındaki oyuncuyu Sergen Yalçın çok istiyor. Uzun süredir sol kanat transferi için çalışmalarda bulunan siyah beyazlı yönetime de bu fikir sıcak geldi.

SOL KANADA İLAÇ

Sebebi ise Sergen Yalçın’ın, Cengiz Ünder’i sol kanatta kullanmak istemesi. Sol ayaklı olmasına rağmen çoğunlukla sağ kanatta görev yapan millî futbolcu, kariyerinde çıktığı 234 maçın 56’sında sol kanatta şans buldu. Cengiz Ünder sağ kanatta çıktığı maçlarda 11 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Sergen Hoca’nın ilgisinden memnun olan Cengiz’in, Beşiktaş’la görüşmek için kulübünden izin istediği öğrenildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
