Erteleme maçında rakip Konyaspor: Beşiktaş'ta 7 eksik var

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanması gereken ertelenen maçında TÜMOSAN Konyaspor ile 22 Ekim Çarşamba günü deplasmanda mücadele edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nın ev sahipliği. yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7'nci basamakta bulunuyor. Recep Uçar idaresindeki Konyaspor ise Süper Lig'deki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Konya temsilcisi, rakibinin iki basamak altında 9'uncu sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlılarda TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 7 eksiği var. Beşiktaş'ta maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva müsabakada forma giyemeyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ YENİLGİSİ MORALLERİ BOZDU

Beşiktaş'ta geride kalan hafta Gençlerbirliği'nden iç sahada alınan 2-1'lik yenilgi takımdaki keyifleri kaçırdı. Ankara temsilcisine mağlup olan siyah-beyazlı takımda taraftarların bazı futbolculara tepkisi ve ilk sıradaki Galatasaray ile açılan puan farkı moralleri bozdu. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

SON MAÇI 9 KİŞİLİK KONYASPOR KAZANDI

Beşiktaş ile Konyaspor mücadelelerinde geçen sezon oynanan son maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Konya temsilcisi oldu. Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlı takım, maçı uzun süre 9 kişi oynayan rakibine 1-0 yenilerek eleştirilerin odağı olmuştu. Konyaspor'da 25'inci dakikada Melih Bostan, 64'üncü dakikada ise Alassane Ndao kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.