Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Erteleme maçında rakip Konyaspor: Beşiktaş'ta 7 eksik var

Erteleme maçında rakip Konyaspor: Beşiktaş'ta 7 eksik var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erteleme maçında rakip Konyaspor: Beşiktaş&#039;ta 7 eksik var
Beşiktaş, Konyaspor, Süper Lig, Sakatlık, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Erteleme maçı olması sebebiyle statü gereği 6 oyuncusundan yararlanamayacak olan siyah-beyazlılarda bir de sakat futbolcu bulunuyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanması gereken ertelenen maçında TÜMOSAN Konyaspor ile 22 Ekim Çarşamba günü deplasmanda mücadele edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nın ev sahipliği. yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7'nci basamakta bulunuyor. Recep Uçar idaresindeki Konyaspor ise Süper Lig'deki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Konya temsilcisi, rakibinin iki basamak altında 9'uncu sırada yer alıyor.

Erteleme maçında rakip Konyaspor: Beşiktaş'ta 7 eksik var - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlılarda TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 7 eksiği var. Beşiktaş'ta maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva müsabakada forma giyemeyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ YENİLGİSİ MORALLERİ BOZDU

Beşiktaş'ta geride kalan hafta Gençlerbirliği'nden iç sahada alınan 2-1'lik yenilgi takımdaki keyifleri kaçırdı. Ankara temsilcisine mağlup olan siyah-beyazlı takımda taraftarların bazı futbolculara tepkisi ve ilk sıradaki Galatasaray ile açılan puan farkı moralleri bozdu. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Erteleme maçında rakip Konyaspor: Beşiktaş'ta 7 eksik var - 2. Resim

SON MAÇI 9 KİŞİLİK KONYASPOR KAZANDI

Beşiktaş ile Konyaspor mücadelelerinde geçen sezon oynanan son maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Konya temsilcisi oldu. Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlı takım, maçı uzun süre 9 kişi oynayan rakibine 1-0 yenilerek eleştirilerin odağı olmuştu. Konyaspor'da 25'inci dakikada Melih Bostan, 64'üncü dakikada ise Alassane Ndao kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yolun ortasına yatıp sinir krizi geçirdi! Bursa'da hareketli saatler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MHK Başkanı Gündoğdu ile görüşmesi ifşa oldu, kriz çıktı! 'Daha ne olması lazım?' - SporTelefon görüşmesi ifşa oldu, ortalık karıştı!Antrenmanda bir anda yere yığılan kaleci Oğuzhan Kamacı hayatını kaybetti - Sporİdmanda yere yığıldı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıKadro dışı sonrası sürpriz gelişme! İrfan Can Kahveci kararını verdi - SporKadro dışı sonrası sürpriz gelişmeGalatasaray'da maaşlar ödendi, UEFA’ya borçsuzluk kâğıdı iletildi - SporAslan'da sıfır sıkıntıBeşiktaş aradığı sol beki Hollanda'da buldu - SporBeşiktaş aradığı sol beki Hollanda'da bulduFenerbahçe'de yıldız ismin suyu ısındı, yollar ayrılacak! Ocakta iki oyuncuya veda edilecek - SporYıldız ismin suyu ısındı, yollar ayrılacak
Sonraki Haber Yükleniyor...