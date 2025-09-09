Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alperen Şengün, EuroBasket tarihine geçti

Alperen Şengün, EuroBasket tarihine geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Alperen Şengün, EuroBasket tarihine geçti
Milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında sergilediği 19 sayı, 12 ribaund, 10 asistlik performansla EuroBasket tarihine geçti. Alperen, EuroBasket tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu ve organizasyon tarihinde triple-double yapan 5. isim oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında karşı karşıya geldiği Polonya'yı 91-77'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi.

EUROBASKET TARİHİNE GEÇTİ

Karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün; 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı. Alperen, bu performansıyla birlikte EuroBasket tarihine geçti. 23 yaşındaki basketbolcu, EuroBasket tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu ve organizasyon tarihinde triple-double yapan 5. isim oldu.

EuroBasket tarihinde daha önce Toni Kukoc, Andrei Mandache, Mateusz Ponitka ve Luka Doncic, triple-double yapmıştı.

 

