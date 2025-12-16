Uzun süredir kuraklık alarmı veren Eğirdir Gölü’nde kuraklık sonrası çiftçi, ürün değişikliğine gitti. Azalan su kaynakları çiftçiyi elma yerine zeytin ve vişneye yönlendirdi. 2,5 dönümlük arazide elma ve ceviz ağaçlarının yerine 70 adet vişne ile 70 adet zeytin fidanı dikildi.

"Yedi renkli göl" olarak nam salan, Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü’ndeki kuraklık alarmı devam ediyor.

1950’li yıllarda ortalama 16 metre derinliğe sahip olan göl, son yıllarda 3,2 metreye kadar gerilemiş, susuzluk tehlikesi gün yüzüne çıkmıştı. Azalan yağışlar ve bilinçsiz tarımsal sulamanın etkisiyle küçülen gölün kuzey ve güney havzaları arasındaki bağlantı kopmuş ve ikiye bölünmüştü.

SUSUZ TARIMA UYGUN ÜRÜNLERE GEÇİLDİ

Eğirdir Gölü’nde şimdi de çiftçiler ektikleri ürünleri değiştirdi. Artan kuraklık nedeniyle alternatif üretim modellerine yönlenen çiftçiler, susuz tarıma uygun ürünlere yöneldi. Elma bahçeleri yerine vişne ve zeytin fidanları dikildi.

“BU ÜRÜNLERİ ÜRETMEK DURUMUNDAYIZ”

Tepeli Köyü Muhtarı Mustafa Kemal Demirekin, yeni üretim modelini desteklediğini belirterek şunları söyledi:

Bu kuraklık nedeniyle biz çiftçiler olarak farklı üretim modellerine yönelmek zorunda kaldık. Tarım İlçe Müdürümüz ve personelinin önerileri doğrultusunda, bu şartlara uygun fidanları tercih ettik. Bölgemizde su kıtlığı yaşandığı için, az su isteyen bu ürünleri üretmek durumundayız. Arazim 2,5 dönüm ve bu alana 70 adet zeytin ile susuz yetiştirilecek 70 adet vişne fidanı diktik. İnşallah hepimiz için hayırlı olur.

ELMA YERİNE ZEYTİN EKİLİYOR

Demirekin, 2,5 dönümlük arazisinde daha önce yetiştirilen elma ve ceviz ağaçlarının yerine kuraklığa dayanıklı 70 adet vişne ile Arbeküm ve Gemlik türlerinden 70 adet zeytin fidanı dikti.

İKİYE BÖLÜNMÜŞTÜ

Türkiye'nin 4'üncü büyük gölü olarak bilinen Eğirdir Gölü, kuraklık ve yoğun tarımsal sulamanın etkisiyle ikiye bölünmüştü.

Havadan görüntülenen gölün orta kesimlerinde suyun tamamen çekildiği, yer yer adacıkların oluştuğu kameraya yansımıştı. Gölde su ve canlı hayatının bitmek üzere olduğu uyarısı yapılmıştı.

