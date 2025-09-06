Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ergin Ataman'dan FIBA'ya olay tepki: Amaçlarına ulaşamadılar!

Ergin Ataman'dan FIBA'ya olay tepki: Amaçlarına ulaşamadılar!

- Güncelleme:
12 Dev Adam, İsveç'i 85-79'luk skorla mağlup ederek, EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Başantrenörü Ergin Ataman, maç saatini 12.00'ye olarak planlayan FIBA'yı (Uluslararası Basketbol Federasyonu) hedef aldı.

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsveç'i 85-79 mağlup ederek, adını çeyrek finale yazdırdı. Letonya'daki Arena Riga Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma sonrası açıklama yapan Ergin Ataman, maç saati nedeniyle FIBA'ya sert tepki gösterdi.

Ataman'dan FIBA'ya olay tepki: Amaçlarına ulaşamadılar! - 1. Resim

"BİZE YAPTIKLARI İKİNCİ SAÇMALIK"

12 Dev Adam'ın Başantrenörü Ergin Ataman, "Vücut ritmi diye bir şey var! Grup birincisi takımın maçını sabah 12:00'ye koyarsanız kötü başlarız! Bunu bekliyordum. FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık! Sabahın köründe oyuncuları buraya maça getiriyorsunuz. FIBA'ya teessüf ediyorum! Neyse amaçlarına ulaşamadılar" ifadelerini kullandı.

