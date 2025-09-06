Ergin Ataman'dan FIBA'ya olay tepki: Amaçlarına ulaşamadılar!

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsveç'i 85-79 mağlup ederek, adını çeyrek finale yazdırdı. Letonya'daki Arena Riga Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma sonrası açıklama yapan Ergin Ataman, maç saati nedeniyle FIBA'ya sert tepki gösterdi.

"BİZE YAPTIKLARI İKİNCİ SAÇMALIK"

12 Dev Adam'ın Başantrenörü Ergin Ataman, "Vücut ritmi diye bir şey var! Grup birincisi takımın maçını sabah 12:00'ye koyarsanız kötü başlarız! Bunu bekliyordum. FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık! Sabahın köründe oyuncuları buraya maça getiriyorsunuz. FIBA'ya teessüf ediyorum! Neyse amaçlarına ulaşamadılar" ifadelerini kullandı.