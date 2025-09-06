Bir zafer de 12 Dev Adam'dan: Avrupa Şampiyonası'nda 6'da 6 ile çeyrek finaldeyiz

EuroBasket 2025'te A Grubu'nda 5'te 5 yapan A Milli Basketbol Takımı, son 16 turunda TSİ 12.00'de parkeye çıktı. Ergin Ataman; Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osman ve Alperen Şengün ilk 5'ine görev verdi. 12 Dev Adam, Letonya'da karşılaştığı İsveç'i 85-79'luk skorla devirdi. Milli Takım, çeyrek finalde Polonya - Bosna Hersek eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

NAMAĞLUP GRUP LİDERİ

Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Rakiplerinin hepsini deviren Milli Takım, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile mücadele eden İsveç ise bir galibiyetle B Grubu'nu 4'üncü sırada bitirerek, adını son 16 turuna yazdırdı.

TÜRKİYE 69 - 63 İSVEÇ

1. periyot: 20 - 23

2. periyot: 37 - 42

3. periyot: 63 - 55

4. periyot: 85 - 79