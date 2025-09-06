Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir zafer de 12 Dev Adam'dan: Avrupa Şampiyonası'nda 6'da 6 ile çeyrek finaldeyiz

Bir zafer de 12 Dev Adam'dan: Avrupa Şampiyonası'nda 6'da 6 ile çeyrek finaldeyiz

- Güncelleme:
Bir zafer de 12 Dev Adam&#039;dan: Avrupa Şampiyonası&#039;nda 6&#039;da 6 ile çeyrek finaldeyiz
12 Dev Adam, Ergin Ataman, Türkiye, İsveç, Basketbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'nda finele yükselmesinin ardından bir güzel haber de basketboldan geldi. 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) grubunu 5'te 5 ile lider tamamlayan 12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç karşısına çıktı. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı milliler, Letonya'daki Arena Riga Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 85-79 kazandı. Türkiye, çeyrek finaldeki rakibini bekliyor.

EuroBasket 2025'te A Grubu'nda 5'te 5 yapan A Milli Basketbol Takımı, son 16 turunda TSİ 12.00'de parkeye çıktı. Ergin Ataman; Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osman ve Alperen Şengün ilk 5'ine görev verdi. 12 Dev Adam, Letonya'da karşılaştığı İsveç'i 85-79'luk skorla devirdi. Milli Takım, çeyrek finalde Polonya - Bosna Hersek eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

6'da 6 geldi! Bir zafer de 12 Dev Adam'dan: Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finaldeyiz - 1. Resim

NAMAĞLUP GRUP LİDERİ

Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Rakiplerinin hepsini deviren Milli Takım, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile mücadele eden İsveç ise bir galibiyetle B Grubu'nu 4'üncü sırada bitirerek, adını son 16 turuna yazdırdı.

6'da 6 geldi! Bir zafer de 12 Dev Adam'dan: Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finaldeyiz - 2. Resim

TÜRKİYE 69 - 63 İSVEÇ

1. periyot: 20 - 23

2. periyot: 37 - 42

3. periyot: 63 - 55

4. periyot: 85 - 79

