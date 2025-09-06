Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdık: Filenin Sultanları finalde

Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdık: Filenin Sultanları finalde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Şampiyonası&#039;nda tarih yazdık: Filenin Sultanları finalde
Voleybol, Dünya Şampiyonası, Türkiye, Japonya, Final, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya geldi. Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede 1-0 geride düşen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı. Ay-yıldızlılar, peş peşe 6'ncı kez mücadele ettiği organizasyonda ilk kez finale adını yazdırdı.

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, TSİ 11.30'da başlayan tarihi maçta Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Şampiyonanın çeyrek finalinde ABD'yi 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, Bangkok'ta 110 dakika süren zorlu mücadele sonunda organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Dünya Şampiyonası'nda tarihi başarı: Filenin Sultanları finalde - 1. Resim

JAPONYA 1 - 3 TÜRKİYE 

1. set: 25 - 16

2. set: 17 - 25

3. set: 18 - 25

4. set: 25 - 27

Dünya Şampiyonası'nda tarihi başarı: Filenin Sultanları finalde - 2. Resim

FİNALDE RAKİP İTALYA - BREZİLYA EŞLEŞMESİNİN GALİBİ

Organizasyonun güçlü ekiplerinden, son organizasyonun bronz madalya sahibi İtalya, çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yenerek, yarı finale yükselmişti. Son organizasyonun gümüş madalya sahibi Brezilya ise organizasyonda sürprizlere imza atan Fransa'yı 3-0 yenerek, adını yarı finale yazdırmıştı.

Türkiye, İtalya - Brezilya eşleşmesinin galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek. İtalya-Brezilya mücadelesi Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda TSİ 15.30'da başlayacak.

Dünya Şampiyonası'nda tarihi başarı: Filenin Sultanları finalde - 3. Resim

TÜRKİYE İLE JAPONYA ARASINDAKİ MAÇLAR

Olimpiyat Oyunları Elemeleri
2023 - Türkiye-Japonya: 3-1

FIVB Milletler Ligi
2023 - Türkiye-Japonya: 2-3
2024 - Türkiye-Japonya: 2-3
2025 - Türkiye-Japonya: 2-3

Dünya Şampiyonası'nda tarihi başarı: Filenin Sultanları finalde - 4. Resim

MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA ŞAMPİYONASI KARNESİ

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan ay-yıldızlılar, her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.

Dünya Şampiyonası'nda tarihi başarı: Filenin Sultanları finalde - 5. Resim

Şampiyonayı 2006'da 10'uncu sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6'ıncılık elde etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonu 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de8'inci tamamladı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TESK Başkanı Palandöken'den velilere "korsan servis" uyarısı: Ucuz olsun diye...Brezilya İtalya yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye'nin rakibi belli oluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta Joao Mario krizi! Teklifleri beğenmiyor - SporBeşiktaş'ta ayrılık krizi çıktı! Yeni transfer yapılamıyorSaadettin Saran'ın teklifine cevap! Aykut Kocaman kararını duyurdu: Teknik direktörlüğü bıraktı mı? - SporKocaman açıkladı: Saran'ın teklifine cevapAdana Demirspor duyurdu: Yeni başkan belli oldu - SporAdana Demirspor duyurdu: Yeni başkan belli olduIcardi için tarih belli oldu! Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig planı - SporYıldız golcü için kritik tarih belli olduTrabzonspor'da bir transfer daha! Beşiktaş'tan ayrılan Ernest Muçi’den ilk açıklama - SporTrabzon'da bir transfer daha! Yıldız isimden ilk açıklamaHerkes bu haberi konuşuyor! Zidane bombası: Fenerbahçe'ye cevap geldi - SporKimse beklemiyordu! Zizou'nun F.Bahçe kararı
Sonraki Haber Yükleniyor...